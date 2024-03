Isola dei famosi 2024, problemi per Vladimir Luxuria: cast incompleto/ Scelti gli opinionisti e l’inviata

Isola dei famosi 2024, mancano concorrenti: cast incompleto e problemi, l’indiscrezione

Lunedì 8 aprile 2024 debutterà in prima serata su Canale5 la nuova stagione ma ancora non è completo il cast dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2024. A pochi giorni dall’inizio il sempre attento sito di TvBlog ha lanciato la clamorosa indiscrezione: l’elenco dei concorrenti del reality non è ancora stato ultimato e, proprio per questo motivo, non ci sarà la consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni di ogni edizione. Sul sito, infatti, si legge: “Ci giunge notizia che molto probabilmente quest’anno non ci sarà la consueta copertina di Sorrisi e canzoni Tv con tutto il cast dell’isola dei famosi proprio perché la sua formazione è ancora in alto mare.”

Al momento, infatti, i concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 annunciati ufficialmente sono solo tre, Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 12, Joe Bastianich e l’attrice Marina Suma. Circolano poi alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog e Dagospia che vedono nell’elenco dei possibili naufraghi anche l’inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Matilde Brandi e l’attore siciliano Francesco Benigno. E poi ancora nel reality condotto da Vladimir Luxuria potrebbero partecipare anche Luce Caponegro, ex attrice pornografica nota come Selen e Artur Dainese, ex tentatore di Temptation Island Vip. Smentita invece dai diretti interessati la partecipazione come naufraghi degli ex allievi di Amici LDA e Albe.

Anticipazioni Isola dei famosi 2024, l’indiscrezione: in alto mare il cast dei naufraghi

Sempre stando a quanto riporta TvBlog, se da un lato il cast dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 è ancora incompleto e mancano dei concorrenti a meno di due settimane dall’inizio, dall’altro sono già state rese note molte novità. La più eclatante riguarda la conduzione, Ilary Blasi, al timone per diverse edizioni, lascerà il posto a Vladimir Luxuria già opinionista e naufraga del reality. E c’è grande attesa per scoprire come se la caverà in questa nuova e insolita veste.

Per quanto riguarda gli opinionisti dell’Isola dei famosi 2024 certa sembra essere la presenza di Sonia Bruganelli mentre manca l’ufficialità sul giornalista Dario Maltese, volto del Tg5. E poi ancora cambio della guardia anche per l’inviato in Honduras, non sarà più Alvin (per il quale si vocifera un ruolo da opinionista) ma Elenoire Casalegno.











