Isola dei Famosi 2024: Vladimir Luxuria annuncia le novità/ Cosa saranno costretti a fare i naufraghi

Vladimir Luxuria svela le novità dell’Isola dei Famosi 2024

Vladimir Luxuria è pronta a condurre l‘Isola dei Famosi 2024. Dopo essere stata concorrente e opinionista del reality show, la Luxuria è pronta a condurre l’Isola dei Famosi che, prima di lei, ha avuto come padroni di casa Simona Ventura, Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi con cui ha condiviso la sua gioia. Pronta a conquistare il pubblico di canale 5 anche nelle vesti di conduttrice, Vladimir Luxuria, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in edicola da mercoledì 3 aprile 2024, svela come sarà la sua Isola e cosa chiederà ai naufraghi a cui non concederà sconti.

Vladimir Luxuria: "Conduzione Isola dei famosi? Pensavo a uno scherzo"/ "Naufraghi? Storie intriganti"

“Non voglio spiaggiati. I naufraghi saranno costretti a darsi da fare, dovranno costruire la loro dimora, pescare, procacciarsi il cibo, non voglio vedere pigri che fanno male a se stessi e al pubblico perché più non fai le cose meno passa il tempo sull’Isola. Più non fai le cose, più annoi la gente a casa“, le parole della Luxuria.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi sono?/ ‘Mistero’ sul cast dei naufraghi: solo un nome ufficiale

Vladimir Luxuria: niente liti all’Isola dei Famosi 2024?

Nell’Isola dei Famosi 2024 non ci saranno liti e momenti trash? A rispondere a tale domanda è sempre Vladimir Luxuria che ammette come sarà impossibile rinunciare alle litigate tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. “Non mi interessa la lite in sè, ci saranno, inutile dire che farò un’Isola senza litigi. Si litiga negli uffici, in posta, in fila e sui mezzi pubblici e sono tutti a pancia piena, figurati se non si litiga lì, però vorrei trovare le motivazione più profonde dei contrasti. Quell’Isola, io lo so, è un inferno, ma è anche o può anche essere un paradiso”, dice Vladimir a Chi.

Beatrice Luzzi nuova opinionista de L’Isola dei Famosi?/ La ‘suggestione’ di Vladimir Luxuria

Infine, come sarà Vladimir Luxuria come conduttrice? “Sarò affettuosa, non sarò matrigna però, proprio perché già voglio bene a tutti loro, se mi tradiscono, allora sarò dura“, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA