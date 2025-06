Isola dei Famosi 2025: anticipazioni puntata 4 giugno

Puntata ricca di colpi di scena quella dell‘Isola dei Famosi 2025 in onda oggi, mercoledì 4 giugno, ma anche di sorprese ed emozioni con Veronica Gentili che, insieme all’opinionista Simona Ventura, racconterà l’ultima settimana dei naufraghi in Honduras dove ci sono stati litigi anche molto accesi e, in studio, accoglierà gli ex naufraghi, sia quelli eliminati dal pubblico che quelli si sono ritirati volontariamente.

Ugo e Louise, chi sono i genitori di Mario Adinolfi/ "Mamma un'australiana matta, papà un attore cane"

Nonostante le tante defezioni a causa dei ritiri, gli autori dell’Isola dei Famosi hanno deciso di infiammare l’atmosfera in Honduras con una doppia eliminazione. Questa sera, infatti, uno tra Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti dovrà lasciare definitivamente l’Isola. Subito dopo, però, tutti i naufraghi saranno nuovamente a rischio con un’eliminazione a sorpresa che causerà diversi malumori tra i naufraghi.

Chi è Gabriel Costantin, ex fidanzato violento di Chiara Balistreri/ L’evasione dai domiciliari e le minacce

Isola dei Famosi 2025: il caso Balestrieri, la lite tra Teresanna e Dino

Confronti infuocati e possibili provvedimenti disciplinari saranno al centro della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili che si occuperà di Chiara Balestrieri dopo la frase pronunciata da Jasmin Salvati contro cui il web e la famiglia della naufraga hanno chiesto la squalifica. Occhi puntati anche su Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso che, nelle scorse ore, sono stati al centro di una discussione durante la quale sono volate parole forti. In un clima davvero di fuoco, poi, i naufraghi saranno impegnati anche in una prova ricompensa davvero importante.

Patrizia Rossetti, chi sono l'ex compagno e i figli mancati: "Ho sofferto i tradimenti"/ "Ho istinto materno"

Tra una dinamica e l’altra, inoltre, in studio arriveranno tre ex naufraghi per raccontare la propria avventura e spiegare, nel caso dei vari ritiri, i motivi di tale decisione. Veronica Gentili e Simona Ventura, così, accoglieranno Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini.

Come seguire in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2025

Con la quinta puntata, le dinamiche dell’Isola dei Famosi 2025 entrano ufficialmente nel vivo e le emozioni che, dalla Palapa, in Honduras, saranno raccontate da Pierpaolo Pretelli, diventano sempre più forti per i naufraghi che cominciano a sentire la forte mancanza della famiglia. Per non perdere nulla del nuovo appuntamento con il reality show, sintonizzate il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30.

Come sempre, le avventure dei naufraghi dell’Isola dei Famosi possono essere seguite anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.