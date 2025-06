Isola dei Famosi 2025, 6a puntata: nomination e cosa ci aspetta nella diretta di oggi

Oggi mercoledì 11 giugno va in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi 2025. Si prevede una diretta col fiato sospeso dato che le dinamiche tra i naufraghi stanno diventando sempre più complesse. Alla conduzione ci sarà come solito Veronica Gentili mentre ritroveremo l’opinionista Simona Ventura e l’inviato alle Honduras Pierpaolo Pretelli. Durante la puntata si parlerà molto del televoto dato che a rischio ci sono ben tre naufraghe importanti sull’Isola, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jasmine.

Chi è Giuseppe Cruciani? Titolo di studio, dove vive e fidanzata Eleonora/ "Mia mamma si vergognava di me"

Tra le varie questioni che verranno affrontate stasera ci sarà il confronto tra Chiara e Jasmin, finite la scorsa settimana al centro delle polemiche dopo che la Salvati aveva accusato la concorrente di essere all’Isola dei Famosi 2025 solo per popolarità e di aver approfittato del suo vissuto di violenza domestica solo per fare odience. Un’accusa che non era piaciuta a nessuno, in particolare alla famiglia della Balistreri che si era scagliata contro gli autori del programma. In ogni caso, Jasmin si trova al televoto e per via di questo scivolone potrebbe lasciare definitivamente il reality di Canale 5.

Cristina Plevani si ritira dall’Isola dei Famosi 2025?/ Settimana di crisi

Televoto Isola dei Famosi 2025, chi è a rischio?

Questa sera, mercoledì 11 giugno 2025 torna l’Isola dei Famosi 2025 con un nuovo appuntamento pieno di sorprese. Una di queste è quella della presenza di Giuseppe Cruciani, che arriverà per sostenere Mario Adinolfi cercando di convincerlo a non mollare il programma. Pare infatti che l’ex deputato stia diventando sempre più insofferente e abbia espresso il desiderio di tornarsene a casa gettando la spugna come successo a tanti altri naufraghi all’inizio di questa edizione.

Ma passiamo ora a parlare di televoto. Secondo le anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2025 pubblicate sul sito ufficiale del reality, tutti i concorrenti saranno oggi a rischio nomination. Infatti, durante la puntata di mercoledì 11 giugno sarà previsto un televoto flash dove uno dei naufraghi dovrà dire addio definitivamente alle Honduras. Chi sarà?

Teresanna Pugliese si ritira all'Isola dei Famosi 2025?/ Accertamenti medici e problemi: cos'è successo

Isola dei Famosi 2025, dove vederlo in streaming e a che ora

Dove vedere la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025? Il reality condotto da Veronica Gentili andrà in onda oggi 11 giugno a partire dalle ore 21.30 su Canale 5, ma vi ricordiamo che è possibile vedere il programma anche in streaming su Mediaset Infinity.