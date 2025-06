Isola dei Famosi 2025: convivenza difficile tra Ahlam e Dino

La convivenza sull’Ultima Spiaggia dell’Isola dei Famosi 2025 sta diventando sempre più difficile. Per Dino e Ahlam, infatti, la convivenza sta diventando davvero più complicata. Oltre a dover gestire la fame e le difficile condizioni in cui vivono, i due naufraghi devono sopportare anche i reciproci caratteri. I due, infatti, non riescono ad andare d’accordo e Ahlam non nasconde il desiderio di avere un nuovo compagno già domani sera, nel corso della nuova puntata dell’Isola.

Nelle ultime ore, dopo l’ultimo scontro, Dino si è lasciato andare ad un duro sfogo davanti alla telecamere utilizzando parole dure nei confronti della compagna d’avventura. “Mi avete messo su quest’Isola con una persona immatura, presuntuosa, capricciosa, viziata e arrogante. Le energie mentali sono allo stremo. Non mi piace, non si rende conto di tutto questo”, ha detto.

La replica di Ahlam a Dino all’Isola dei Famosi 2025

La replica di Ahlam davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025 non si è fatta attendere. Anche la modella non nasconde di essere totalmente infastidita dalla presenza del giornalista sull’Ultima Spiaggia che avrebbe volentieri diviso con qualsiasi, altro concorrente. “Sto contando i giorni, è stata una settimana tosta. L’unica difficoltà che sto riscontrando è Dino. La convivenza è estremamente faticosa, mi dispiace perché mi ha completamente spento. Lui è insicuro, alla ricerca di continue conferme e approvazioni, è snervante”, dice la modella.

E in vista della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 aggiunge: “Sto contando i giorni, non vedo l’ora che arrivi mercoledì. Spero arrivi una nuova persona, va bene chiunque, basta che sia una persona con cui parlare e non sentire tutto il giorno la vita di Dino. A Dino della mia vita non frega nulla, lui vuole solo fare bella figura”, conclude.