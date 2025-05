Angelo Famao si ritira dall’Isola dei famosi: “Ecco perché ho deciso di lasciare”

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025 condotta da Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista c’è stato il primo ritiro di un concorrente: Angelo Famao ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2025. Nel daytime trasmesso oggi, 10 maggio 2024, su Canale5 il giovane cantante neomelodico ha annunciato la sua decisione spiegando anche nei dettagli i motivi per cui ha deciso di abbandonare il reality. La sua partenza ha già creato delusione e tristezza nei suoi fan che hanno sempre apprezzato la sua spontaneità ed il suo entusiasmo.

Perché Angelo Famao si è ritirato dall’Isola dei famosi 2025? A spiegare i motivi della sua scelta ci ha pensato lo stesso cantante. “Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto però purtroppo le cose non sono andate come previste e quindi mi sento completamente confuso in tutti i sensi e non sono ludico completamente.“ ha confessato il giovane artista che poi ha aggiunto: “Non mangio da giorni, non dormo da giorni e sembra tra l’altro che anche gli animali ce l’abbiano con me. E anche le varie vicende che sono successe io mi sono sempre tenuto lontano da tutto quello che è successo perché non mi appartengono queste cose…Basta ho deciso di lasciare l’Isola.”

Isola dei famosi 2025, dopo l’abbandono di Angelo Famao arriva un altro naufrago concorrente?

Angelo Famao si è ritirato dall’Isola dei famosi 2025 dopo solo tre giorni dall’arrivo in Honduras. Nel daytime trasmesso oggi ha svelato i motivi di tale scelta. Chi è Angelo Famao? Cantante neomelodico siciliano, precisamente di Gela, ha 29 anni ed è famoso per il brano “Tu si a fine do’ munno” che ha ottenuto ben 125 milioni di visualizzazioni su Youtube diventando disco d’oro e di platino. Simpatico e spontaneo voleva affrontare questa esperienza con lo stesso spirito ma purtroppo non è riuscito a resistere psicologicamente ed ha abbandonato dopo pochissimi giorni l’Isola. Nel frattempo cresco i rumor sull’arrivo di nuovo naufrago concorrente all’Isola dei famosi 2025 al suo posto.