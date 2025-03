La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai alle porte. Ancora poche settimane e prenderà il via la diciannovesima edizione del reality show che quest’anno – secondo fonti vicine alla produzione – sarà condotta da Veronica Gentili affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Dario Maltese. Al momento non figura Simona Ventura nel ruolo di opinionista, come ventilato nei giorni scorsi, ma tutto può ancora cambiare. Iniziano a circolare anche i primi nomi dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras per mettersi in gioco in questa nuova avventura e tra questi si vocifera l’arrivo di Angelo Madonia, ma anche di un personaggio che è stato al centro della cronaca nera.

Dopo l’addio a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, Angelo Madonia potrebbe sbarcare all’Isola 2025. Secondo quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, il ballerino avrebbe confidato a un amico la sua presenza nel reality di Canale Cinque, confermando di essere tra i papabili nomi. Decisivo sembra essere stato il ruolo di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis, oggi compagna di Madonia, potrebbe essere coinvolta nel programma, non come opinionista, ma in un ruolo speciale legato alla presenza di Angelo nel cast. Del resto, nella scorsa edizione di Ballando, i due avevano conquistato apprezzamenti e critiche; adesso un loro coinvolgimento nel programma di sopravvivenza potrebbe rivelarsi una mossa vincente anche in termini di ascolti.

La curiosità di sapere chi sono i concorrenti dell’Isola cresce sempre di più. Se Angelo Madonia sembra essere ormai prossimo allo sbarco sulle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras potrebbe arrivare anche Camila Giorgi. Secondo le nostre fonti, il suo nome è ufficiale. Classe 1992, è una campionessa di tennis ed è legata sentimentalmente da circa un anno al politico Ramiro Marra, presidente del Partito Libertario argentino. In passato ha avuto una relazione con il collega Giacomo Miccini, con il quale era prossima alle nozze nel 2017.