Antonella Mosetti crolla all’Isola dei Famosi 2025. Nonostante siano passati pochi giorni dall’inizio del reality di sopravvivenza, la showgirl ha avuto modo di passare diverse ore con sé stessa e riflettere sugli ultimi avvenimenti della sua vita. In particolare, ha pensato molto al padre, venuto a mancare solo pochi mesi fa. Lo scorso 6 dicembre, infatti, il papà di Antonella è scomparso dopo una lunga malattia. In precedenza, aveva subito tre ictus, portandolo a sviluppare demenza senile e altre patologie. Da tempo, poi, era ricoverato in una Residenza Sanitaria Assistenziale a Roma, dove riceveva spesso la visita di sua figlia.

La naufraga ha annunciato la morte del padre sui social, parlando di un “dolore terribile e devastante” e descrivendo l’uomo come “il primo e vero amore della mia vita“. Mesi dopo, ha spiegato di aver accettato di partecipare all’Isola proprio per riuscire a superare il lutto. A tal proposito, nelle ultime ore, Antonella è scoppiata in un pianto disperato, lasciandosi andare ad un commovente sfogo con i suoi compagni.

Antonella Mosetti in lacrime all’Isola dei Famosi 2025: il ricordo del padre

Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi 2025, sono state mostrate delle immagini di Antonella Mosetti in lacrime, dove si vede la showgirl parlare della perdita del padre. “Sono arrivata all’Isola provando ad elaborare il mio dolore. Con la malattia di mio padre, che è durata tre anni, ho sofferto molto questi tre anni. Per me, mio papà non era un papà normale, era il mio gemello. Stando qui, non dormendo la notte, gli animalacci addosso, la fame… io è troppi anni che sto male“, ha detto nel confessionale Antonella.

Dopodiché, ha ricevuto il supporto e l’abbraccio dei suoi compagni, confessando di non riuscire a dormire per i troppi pensieri. Dopo aver tenuto dentro a lungo il dolore, Antonella sta finalmente trovando sull’Isola lo spazio e il tempo per riflettere. L’esperienza nel reality le sta permettendo di elaborare gli ultimi anni, tirando fuori emozioni a lungo represse legate alla malattia e alla recente scomparsa del padre, avvenuta solo pochi mesi fa. A questo punto, non resta che continuare a seguire il reality di Canale 5 per scoprire come si evolverà il percorso della Mosetti all’interno del programma.