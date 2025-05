Isola dei famosi 2025: retroscena su Simona Ventura ed Antonella Mosetti: “Malumori nei vertici Mediaset”

L’Isola dei famosi 2025 non è ancora iniziata e già fa parlare di se tra presunte coppie nate poco prima di partire per l’Honduras, risse e liti infuocate ed naufraghi che dovrebbero entrare in gioco all’ultimo minuto. L’ultima indiscrezione in ordine di tempo, invece, l’ha lanciata Alberto Dandolo tra le pagine di Oggi. Nella sua rubrica settimanale, infatti, il giornalista parla di presunti malumori dei vertici Mediaset per la presenza dell’ex Non è la Rai: “Si mormora che i vertici Mediaset abbiano inizialmente storto il naso nell’apprendere la partecipazione della Mosetti.”

E non è tutto perché il giornalista ha anche svelato il presunto motivo per cui i vertici Mediaset abbiano storto il naso alla presenza della showgirl: ‘la deriva gossippara è dietro l’angolo.’ Ed il motivo è presto detto, Simona Ventura sarà l’opinionista del reality mentre Antonella Mosetti è una dei naufraghi le due hanno un ex in comune: Stefano Bettarini. Secondo i rumor lanciati negli anni scorsi proprio dall’ex calciatore pare che quest’ultimo avesse tradito la moglie con la ballerina di Quelli che il calcio. Le versioni sono discordanti perché la Mosetti, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha rivelato che lei e Bettarini sono stati insieme quando già era finita la storia con la Ventura. Fatto sta che la presenza delle due donne nello stesso reality potrebbe portare ad una deriva eccessivamente trash e gossippara che non sembra piacere per nulla ali vertici Mediaset.

Le dichiarazioni al GF Vip di Stefano Bettarini sui tradimenti a Simona Ventura, anche con Antonella Mosetti, alzarono un polverone. Ed i più maliziosi, amanti della dietrologia, che sono tornati subito al 2007, quando la Mosetti, allora prima ballerina a “Quelli che il calcio”, venne mandata via dal programma e sostituita con Federica Ridolfi. In quell’occasione, però, Antonella rilasciò delle dichiarazioni a Fanpage.it per dire la sua: “È vero. Lei e Stefano erano separati già da 4 anni, un deficiente le disse di questa storia e lei mi mandò via. Ma che me ne fregava… mancava una sola puntata alla fine della stagione! E poi feci subito un altro lavoro”. Ed infine ha concluso: “Comunque negli anni ho chiarito tutto con Simona.” Sarà davvero tutto chiarito o sono rimaste in sospeso delle questioni che verranno a galla proprio all’Isola dei famosi in partenza mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale5?