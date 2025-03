Continuano ad emergere nuove indiscrezione sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025. Fino ad ora, non si hanno ancora notizie certe sulla sua data di partenza, dato che, dopo il flop dello scorso anno, la Mediaset pare aver deciso di dare priorità al nuovo reality “The Couple“, un remake del “Gran Hermano Duo” spagnolo. Il nuovo show condotto da Ilary Blasi partirà il prossimo 7 aprile, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello. Per quanto riguarda L’Isola, invece, pare che la prima puntata sia prevista sempre per la prossima primavera, probabilmente con la guida di Veronica Gentili, presentatrice de Le Iene.

Stando a quanto riportato da TVBlog, poi, il ruolo di opinionista sarà affidato ad un volto decisamente esperto del reality di sopravvivenza: Simona Ventura. Dopo aver condotto per anni il programma sulla Rai ed essere stata una naufraga nel 2016, la Ventura, ora, potrebbe ricoprire i panni di opinionista. Come inviato, invece, potrebbe arrivare Pierpaolo Pretelli. Secondo quanto svelato da TvBlog, ci sarebbero molte possibilità di vedere l’ex vippone in Honduras. E il cast dell’Isola dei Famosi 2025? Ebbene, poche ore fa, Deianira Marzano ha lanciato un gossip che ha mandato in tilt il web.

Isola dei Famosi 2025, prime indiscrezioni sul cast: possibile reunion di un’amata coppia del GF Vip

Sul suo profilo Instagram, Deianira Marzano ha svelato che gli autori dell’Isola dei Famosi 2025 avrebbero contattato un’amata ex coppia di una delle passate edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto raccontato dall’esperta di gossip, si tratta di una storia che ha appassionato gli spettatori e, per questo, si pensa che rivederli insieme potrebbe aiutare a far risalire gli ascolti. “Immagino il loro ex fandom”, ha commentato ironicamente Deianira. Il gossip si è rapidamente diffuso sul web, scatenando le prime ipotesi degli utenti su quali ex vipponi potrebbero sbarcare in Honduras.

Inizialmente, c’è chi ha pensato a Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la cui storia d’amore è stata protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello. Tuttavia, la loro non è stata un’edizione VIP e, soprattutto, Mirko sarebbe ormai impegnato con un’altra ragazza. Un’altra ex coppia che ha fatto molto discutere è stata quella di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due sono stati insieme un anno tra continui tira e molla, scatenando polemiche e discussioni. Infine, c’è chi spera in un ritorno tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, ormai separati da diversi anni. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se l’indiscrezione di Deianira verrà confermata o smentita.