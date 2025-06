Domani sera, mercoledì 11 giugno, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2025. Come di consueto, alla conduzione troveremo Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli. Nel corso della diretta, verrà dato spazio alle dinamiche tra i naufraghi, nonché all’esito del televoto tra Jasmin, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Inoltre, il reality avrà presto una grande novità. Difatti, stando a quanto segnalato dal portale di Davide Maggio, a partire dalla prossima settimana, il programma tornerà con il doppio appuntamento settimanale.

In particolare, la trasmissione andrà in onda su Canale 5 sia il lunedì che il mercoledì. A quanto pare, questo cambiamento non riguarderà solo la prossima settimana, bensì potrebbe andare avanti per l’intero mese di giugno, così da chiudere prima l’Isola. A causa degli ascolti deludenti, infatti, la Mediaset vorrebbe trasmettere in anticipo la finale, senza aspettare il mese di luglio, come inizialmente previsto. “L’Isola non sta entusiasmando, per questa ragione non si escludono altri raddoppi per arrivare prima del previsto alla finale“, si legge sul portale.

Quando chiude l’Isola dei Famosi 2025: finale anticipata

Non solo, insieme a Davide Maggio, anche l’utente X “Master” ha dato la stessa notizia, dando anche la data precisa in cui dovrebbe andare in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025. Proprio come riportato da Maggio, anche l’user X ha spiegato che Mediaset avrebbe deciso di chiudere prima del previsto il reality a causa dei bassi ascolti, con l’ultima puntata prevista per lunedì 30 giugno. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto con “The Couple” e “La Talpa”, dovrebbero andare comunque in onda tutte le puntate previste per quest’edizione. Semplicemente, con i raddoppi settimanali, si riuscirà ad anticipare i tempi e concludere in anticipo.

Insomma, per Canale 5 è stata una stagione particolarmente difficile. Dopo i sei mesi di trasmissione altalenante del Grande Fratello, c’è stata la chiusura anticipata de La Talpa, le cui ultime tre puntate sono state condensate in un’unica finale. Il disastro più grande è stato sicuramente quello di The Couple, chiuso dopo appena un mese a causa degli ascolti disastrosi, che sono finiti anche sotto il milione di spettatori. Un risultato preoccupante, che ha portato la Mediaset a decidere di non trasmettere neanche la finale del reality. Infine, anche l’Isola ha deluso le aspettative, pur riuscendo a portare a causa dei numeri migliori delle altre trasmissioni citate.