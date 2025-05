È nata la prima coppia all’Isola dei famosi 2025? L’indiscrezione clamorosa

La 19esima edizione dell’Isola dei famosi è iniziata da 15 giorni e già sarebbe nata la prima coppia. A lanciare per prima il caldissimo scoop è l’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer, infatti, nelle scorse ore attraverso il suo profilo social ha lanciato l’indiscrezione bomba rivelando che due naufraghi si sarebbero già appartati fuori dalle telecamere per fare ‘cose grosse’. Insomma, il reality di Veronica Gentili è già entrato nel vivo.

Veronica Gentili invidiosa di Simona Ventura all'Isola dei Famosi 2025?/ "Competizione? Ecco la verità"

Andando con ordine, Deianira Marzano ha annunciato la nascita della prima coppia dell’Isola dei famosi 2025 così: “All’Isola dei famosi stanno già succedendo delle cose grosse che il pubblico ancora non immagina.” E subito dopo è scesa nel dettaglio annunciando che la nuova coppia di naufraghi fosse già andata ben oltre: “A quanto pare, dietro le quinte (o meglio, dietro le palme), una prima coppia si è già formata.” Adesso non resta che scoprire di chi si stia parlando.

Jessica Morlacchi nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2025?/ La cantante rivela: “Legata alla natura…”

Isola dei famosi 2025, chi è la prima coppia nata nel reality? Web non ha dubbi: Samuele ‘Spadino’ Bragelli

L’esperta di gossip ha lanciato la clamorosa indiscrezione sulla prima coppia nata all’Isola dei famosi 2025 ma non ha rivelato di chi si tratta. Al momento non ci sono ne prove, ne conferme, ne smentite e dunque rimaniamo nel campo delle pure ipotesi. Tuttavia da quando si è diffuso il rumor sul web spunta un solo nome: Samuele ‘Spadino’ Bragelli, in molti infatti sono convinti che sia il giovane ad aver intrapreso una relazione con una delle naufraghe. Le concorrenti che in questi giorni si sono mostrate più vicino a Spadino sono Camilla Giorgi (ma lei è fidanzata con un giovane americano) e Chiara Balistreri (uscita da una relazione tossica). Del resto già quando era concorrente del reality Italia Shore, aveva dimostrato di che pasta era fatto. Non resta che attendere per aver conferma.