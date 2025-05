Piccolo incidente all’Isola dei Famosi 2025, dato che un concorrente si è trovato un granchio nelle mutande. Si sa, in un luogo come quello delle Honduras è facile incappare in animaletti strani che si rifugiano nei vestiti, ma è vero anche che non deve essere facile ritrovarsi i granchietti negli indumenti intimi. Ed è quello che è successo ad Angelo Famao, che secondo il racconto di Lorenzo Tano, il quale è stato eliminato dal programma, avrebbe vissuto un momento molto particolare.

Lorenzo Tano ha infatti lamentato la presenza di troppi animali specialmente la notte. “Quando si va a dormire arrivano animali di ogni tipo“, dice il figlio di Rocco Siffredi dopo la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2025, “Ad esempio Angelo ha scoperto di avere, durante la prima serata, un granchio nell’intimo e si è subito spaventato. Lo stesso è accaduto a me, quando un granchio si è arrampicato sul mio mento“. Un granchio nelle mutande dunque, nonchè una brutta sorpresa prima di prender sonno.

In seguito Lorenzo Tano ha voluto raccontare meglio come ha vissuto la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2025 ricordando un crollo degli zuccheri nel sangue che durante la notte gli ha causato una brutta tachicardia e lo ha fatto dormire pochissimo. Quello lo ricorda come il momento più duro nel reality di Canale 5. Nonostante ciò, a differenza degli altri naufraghi il figlio di Rocco Siffredi non ha patito troppo la fame, e l’unico episodio che lo ha messo a dura prova è rimasto – fortunatamente – circoscritto a quella serata.