A un mese dall’inizio de L’Isola dei Famosi 2025, i risultati non sono di quelli sperati. L’audience, infatti, è ben al di sotto delle aspettative: i numeri non sono infatti quelli preventivati all’inizio. Il reality show di Mediaset, inoltre, è calato puntata dopo puntata, complici i tanti addii al reality che sono arrivati settimana dopo settimana. L’ultima puntata di mercoledì scorso, ad esempio, ha ottenuto uno share di poco superiore al 13%, con un milione e 728mila spettatori. A quanto pare, proprio per queste ragioni la Mediaset avrebbe deciso di prendere provvedimenti, cambiato programmazione. Come riferito da “Bubinoblog.it”, il programma condotto dalla Gentili verrà spostato al lunedì. Dal 16 giugno andrà infatti in onda il primo giorno della settimana. Il motivo? Solitamente è quella la serata con un numero più alto di spettatori davanti alla tv: questa contromisura potrebbe dunque servire a far rialzare leggermente i numeri.

Non finisce però qui: per cercare di salvare L’Isola dei Famosi 2025 e di aumentare gli ascolti, la Mediaset avrebbe deciso ancora di offrire agli spettatori un doppio appuntamento. Lunedì sera, dunque, ma anche mercoledì: due serate per permettere ai telespettatori di seguire con maggiore frequenza e più assiduità il programma della Mediaset. Non è chiaro, però, come riporta sempre “Bubinoblog.it”, se questa misura sarà permanente o se riguarderà solamente le prossime settimane. Il gran finale de L’Isola dei Famosi dovrebbe comunque andare in scema mercoledì 2 luglio.

L’Isola dei Famosi 2025, numeri deludenti per il reality della Mediaset

Dopo non aver ottenuto chissà che grande successo con il Grande Fratello, Mediaset sperava di far meglio con L’Isola dei Famosi ma così non è stato, almeno fino a questo momento. A pesare sono stati, sicuramente, anche i tanti addii al programma dopo pochissimi giorni. In sette, infatti, hanno lasciato il gioco nei primi giorni in Honduras, per motivi personali e non solo.