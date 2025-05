Isola dei Famosi 2025: parte l’avventura in Honduras

L’Isola dei Famosi 2025 è ufficialmente partita e, dopo meno di 24 ore, i naufraghi sono già nei guai per la violazione del regolamento. Tra i naufraghi, inoltre, cominciano già i primi attriti come ha mostrato il daytime di oggi, giovedì 8 maggio 2025. Teresanna Pugliese, in particolare, è quella che ha tirato fuori il proprio carattere ammettendo senza filtri di non gradire le decisioni del leader: “Spadino leader stasera non ce la sta facendo proprio…Non è molto bravo a dirigere…”, ha detto Teresanna.

Spadino ha difatti distribuito i compiti assegnando anche quello di andare a pesca. Teresanna, però, ha fatto notare come, nelle prime ore di permanenza in Honduras, sia più importante cercare di accendere il fuoco per poter cucinare l’eventuale pesce pescato e, soprattutto, costruire la capanna per la notte.

Isola dei Famosi 2025: chi ha infranto il regolamento

Teresanna Pugliese, tra i naufraghi, è quella che ha mostrato maggior energia e voglia di fare. L’ex Uomini e Donne, così, ha spronato i compagni a darsi da fare per evitare problemi durante la notte. “Se non riusciamo ad accendere il fuoco e se pescate un grandissimo pesce che si fa?” La risposta del leader non si è fatta attendere: “Lo mangiamo crudo…”.

Teresanna, di fronte a tale domanda, ha così perso la pazienza andando via. 2Poi non dite che non ve l’avevo detto”, le parole di Teresanna mentre Spadino ha fatto un passo indietro ammettendo che, forse, avrebbe dovuto dare ragione alla Pugliese. Poco dopo, un concorrente, con un accendino che era ben nascosto, ha così acceso il fuoco violando, di fatto il regolamento. Ci saranno i primi provvedimenti disciplinari per tale violazione?