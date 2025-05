Quanti provvedimenti sono stati presi in questo poco tempo di messa in onda de L’Isola dei Famosi 2025? Cos’è successo con i naufraghi di quest’edizione? Andiamo a ripercorrere tutto quanto con ordine, parlando anche di coloro che si sono macchiati di un innocente crimine, anche se usare l’accendino la notte stessa che hanno raggiunto la playa, per accendere il fuoco, non è stata una grande idea.

Dopo il provvedimento in seguito all’accensione del fuoco grazie all’utilizzo di un accendino, oggetto severamente vietato che qualcuno avrà portato, anche se una naufraga che poi non ha più fatto parte del cast ipotizza che un cameraman l’abbia perso, ecco che Mirko è stato beccato a comunicare con i naufraghi del gruppo dei giovani al di fuori dell’orario concesso. E poi ha pure proposto loro di cucinare qualcosa, come del pesce, altra cosa vietata.

Isola dei Famosi 2025: sono stati numerosi i provvedimenti contro i naufraghi

La scorsa settimana a L’Isola dei Famosi 2025 i due gruppi di naufraghi sono stati di nuovo beccati dalla produzione a parlarsi quando in realtà non avrebbero potuto, almeno non in determinati orari. Questa volta, però, lo spirito dell’Isola ha deciso di chiudere un occhio e non li hanno penalizzati, ma se avessero rifatto la stessa cosa allora a quel punto sarebbe intervenuto in maniera severa.

Sempre all’Isola dei Famosi nuovamente Mirko si è macchiato dell’ennesimo regolamento infranto perché non è possibile passare il fuoco al gruppo dei giovani, anche se è stato un gesto nobile dato che aiutarsi a vicenda è cosa buona e giusta, nel mondo di tutti i giorni, ma non in un reality show fatto di regole. Quindi il loro fuoco è stato spento immediatamente. Ci saranno nuovi provvedimenti in futuro oppure no? Intanto di ritiri ce ne sono già stati e potrebbero essercene altri tre nelle prossime ore.

