Leonardo Brum e il mistero dei Kg persi all’Isola dei famosi 2025: “Dimagrito 8 chili”, ma qualcosa non torna

Dopo il ritiro dall’Isola dei famosi Leonardo Brum continua a far parlare di se a causa d alcune dichiarazioni sui chili persi che se è vero avrebbero dell’incredibile e del sorprendente. Andando con ordine, infatti, come riporta il sempre attento sito di Biccy, l’ex naufrago non è ancora tornato in Italia, è in Brasile e nel frattempo è riapparso sui social dove ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questa esperienza e lo hanno sostenuto. Subito dopo, però, Leonardo Brum ha svelato quanti chili ha perso in Honduras: ben 8!

Leonardo Brum è il mistero dei chili persi all’Isola dei famosi sta facendo rumoreggiare il web. Il modello e attore è rimasto in Honduras un totale di soli 10 giorni, se si considera che si presume che sia sbarcato nel reality condotto da Veronica Gentili pienamente in forma, che quando si è ritirato la prima volta la redazione lo ha rifocillato molto resta difficile creda che Leonardo abbia perso quasi un chilo al giorno. Inoltre, una persona come lui che fa palestra, muscolosa può essere in grado di dimagrire quasi un chilo al giorno, mangiando comunque cocco e riso, con una tale facilità? Insomma in molti hanno messo in dubbio la veridicità di tali informazioni.

Isola dei famosi 2025, Leonardo Brum e la pessima figura in Honduras: perché si è ritirato

Ad di là del mistero dei chili persi, se sia realtà o finzione che sia riuscito a perdere tutti questi chili, Leonardo Brum ha fatto una pessima figura all’Isola dei famosi, ha commesso varie infrazioni, ha acceso il fuoco con un accendino davanti a una telecamera, poi si è ritirato per mancanza di cibo, la produzione lo ha accontentato dandogli da mangiare, nonostante il regolamento, ma nonostante tutto alla fine Leonardo si è ritirato dall’Isola dei famosi ed il perché lo ha motivato lui stesso: “Non sto bene, ho bisogno di capire me stesso. Voglio tornare a casa e basta.”