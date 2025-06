Attrice bravissima, attivista appassionata e volto famoso della televisione italiana in uno scatto di qualche anno fa.

E’ approdata quest’anno all’ Isola dei Famosi per farsi conoscere dal grande pubblico televisivo, nonostante sia lontana dal cliché del personaggio televisivo da copertina, Loredana Cannata è attrice, regista, attivista e intellettuale impegnata. Classe 1975, originaria di Ragusa, ha saputo costruirsi un percorso variegato ma coerente, in equilibrio tra cinema d’autore, teatro impegnato e cause sociali.

Dopo essersi formata all’Accademia Sharoff di Roma, debutta in teatro con Pirandello, Euripide e Schnitzler. Ma è il cinema a regalarle la prima notorietà, nel 1999, con La donna lupo di Aurelio Grimaldi, dove interpreta un ruolo ad alto tasso erotico. È l’inizio di una carriera che la vedrà accanto a registi come Tinto Brass, Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino. Proprio Özpetek la vorrà in Magnifica presenza, Napoli velata e La dea fortuna, mentre Sorrentino la sceglierà per Youth – La giovinezza, unico ruolo italiano in un cast internazionale.

Parallelamente, diventa volto familiare della fiction televisiva italiana: dal cult Il bello delle donne a Provaci ancora prof!, fino al ruolo di co-protagonista in Un caso di coscienza, serie storica di Rai 1 durata dieci anni. Non mancano incursioni nel mondo dello spettacolo puro: nel 2005 è tra i concorrenti più apprezzati della seconda edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Samuel Peron.

Bellissima e attenta ai bisogni dei più fragili

Loredana Cannata oggi è naufraga sull’ Isola dei Famosi ma in questa foto appare ancora bambina: uno scatto tenerissimo raggiunto da tantissimi like. “Bella eri e bella sei”, scrive un utente. E ancora: “La tua Anima Risplende attraverso i tuoi splendidi occhi.”

L’attrice che si trova in finale nel reality di Canale 5 ha conservato lo stesso sorriso e lo sguardo intenso di chi ha un carattere determinato. Oltre a lavorare nel set o sui palcoscenici, Loredana è anche un attivista per cause sociali e ambientaliste: questa sua particolarità rivela una personalità di spessore che va oltre la superficie, motivi per cui i telespettatori l’hanno condotta fino alla fine del programma, dove si giocherà la vittoria con Cristina Plevani, Mario Adinolfi e Omar Fantini. Cannata è inoltre presidente dell’associazione “Sesto Sole”, impegnata in progetti sanitari tra le comunità indigene zapatiste in Chiapas, Messico. Ha girato documentari come Insurgentes e L’alba del Sesto Sole, in cui racconta la resistenza zapatista e le forme di cooperazione dal basso. È anche una convinta vegana, animalista e autrice teatrale: ha scritto e diretto spettacoli dedicati a figure storiche e sociali, da Maria Occhipinti a Marilyn Monroe.

Nel 2023 è tornata in scena con Mine vaganti, adattamento teatrale del film di Özpetek, condividendo il palco con Simona Marchini e Francesco Pannofino. Quest’anno ha anche ricevuto il Premio “Sette Colli” in Campidoglio come personalità di spicco romana e romanista,