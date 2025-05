Era senza dubbio tra i naufraghi più attesi dal punto di vista delle possibili turbolenze all’Isola dei Famosi 2025; Mario Adinolfi, politicamente parlando, ha spesso agitato l’opinione pubblica e i social con le sue considerazioni e riflessioni e le possibilità che accadesse anche con la sua partecipazione nel reality erano più che elevate. Dopo i primi giorni pacati, ecco che arriva una frase che ha indispettito non poco il popolo del web scatenando una vera e propria bufera contro il fondatore de Il Popolo della Famiglia.

Ma cosa ha detto di così grave Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025 al punto da scatenare la rabbia dei social? Tutto parte da una conversazione con Alessia Fabiani che ha ripercorso le ultime discussioni avute con Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. Piuttosto che rincarare sulle argomentazioni ha però posto l’accento sulla mancanza di solidarietà femminile sottolineando come, di fatto, sia stata supportata unicamente dagli uomini presenti nel reality piuttosto che dalle donne.

Mario Adinolfi: “Ancora con ‘ste donne?”, le parole del naufrago all’Isola dei Famosi 2025 indignano il web!

Proprio il tema della solidarietà femminile avrebbe spinto Mario Adinolfi – come racconta Biccy – ad esporre il proprio parere: “Ancora con ‘ste donne? Litigate dal primo minuto, questa cosa della sorellanza femminile non esiste, vi odiate!”. Parole forti quelle dell’esponente politico e attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2025; l’eco sui social è stato piuttosto pesante soprattutto per quanto aggiunto dal naufrago. “Il maschio tende a difendere, la femmina gode nel vedere maltrattata un’altra femmina”.

Una vera e propria ondata sul web in protesta contro le parole di Mario Adinolfi all’isola dei Famosi 2025, come testimoniato da alcuni commenti apparsi sui social e riportati da Biccy. “Ora inizia con le donne, poi vedrete che dirà qualcosa sui gay”, e ancora: “La cosa angosciante è che nessuno dei presenti ha detto: ‘Ma cosa stai dicendo?’…”. Vedremo se, nel corso della prossima puntata del reality, Mario Adinolfi verrà chiamato a spiegare meglio o ritrattare quanto asserito nella conversazione con Alessia Fabiani.