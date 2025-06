Teresanna in lacrime dopo il nubifragio: “La mia capanna distrutta, tutto bagnato”. Cos'è successo all'Isola dei Famosi 2025?

Un brutto temporale ha scosso l’Isola dei Famosi 2025. I finalisti si sono trovati a combattere contro un brutto temporale che ha distrutto tutte le capanne lasciandoli sotto la pioggia. Tutto è avvenuto dopo la diretta: ad un certo punto su Playa Dos si è abbattuta una precipitazione che ha spaventato i naufraghi, i quali non hanno nascosto di essere andati completamente nel panico.

Sui social del reality condotto da Veronica Gentili sono comparsi video davvero spaventosi in cui si vede il nubifragio e i concorrenti de l’Isola dei Famosi 2025 preoccupati e svegliati improvvisamente durante la notte. Non solo, le capanne hanno anche rischiato di prendere fuoco. In particolare, Teresanna Pugliese, corsa in confessionale, ha dichiarato di essere stata immersa nell’acqua: “Tutte le stuoie bagnate, i sacchi bagnati, noi bagnati. Per fortuna i ragazzi sono riusciti a salvare il fuoco. L’Isola o lo spirito dell’isola stanotte ci ha fatto prendere un bello spavento”.

Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi e Omar Fantini scherzano sul temporale

Mario Adinolfi si è preoccupato parecchio durante il temporale e parlando con Omar Fantini ha cercato di ironizzare così: “50 giorni di 60° all’ombra, e 10 minuti di tormenta notturna! Stanotte mi ha preso nel sonno, una secchiata d’acqua gelida addosso”. Fantini gli ha risposto: “Cosa ci manca? Un uragano”. Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi e adesso non ci resta altro che aspettare la finale de L’Isola dei Famosi 2025 prevista per il 2 luglio. Qui scopriremo chi è il vincitore di questa 19ma edizione, nonchè colui che si è meritato il titolo di naufrago perfetto.

