Isola dei famosi 2025, Nunzio Stancampiano già innamorato di Camila Giorgi: “C’è qualcosa tra di noi” ma lei frena

Nel reality di Canale5 stanno nascendo le prime simpatie ed i primi interessi tra i vari naufraghi ed uno in particolare, Nunzio Stancampiano sembra già innamorato di Camila Giorgi, sta per nascere una nuova coppia all’Isola dei famosi 2025? A quanto pare no, perché l’interesse c’è solo da parte dell’ex ballerino di Amici, la tennista non è dello stesso parere. Nunzio si è sbilanciato con complimenti ed avanches e Camila ha cercato di fargli capire in tutti i modi di non ricambiare.

Mario Adinolfi gela tutti all'Isola dei Famosi 2025: "Perché non confiniamo i Giovani alla fame?"/ È lite!

Nunzio Stancampiano e Camila Giorgi all’Isola dei famosi 2025 si sono lasciati andare alle confidenze. La tennista ha dimostrato di avere le idee chiare sul tipo di uomo che vuole al suo fianco, dicendo di essere una persona molto gelosa e tranquilla e di volere una persona che non vada tutte le sere a ballare in discoteca ma che la pensi come lei. “Quindi io non posso andare a ballare?“, l’ha provocata il 22enne. “Ma tu non sei il mio fidanzato”, lo ha gelato lei” E quando lui ha tentato di insistere e imbarazzarla, lei ha frenato infastidita: “Dai, basta!”

Isola dei Famosi 2025, perché non va in onda oggi lunedì 19 maggio/ Ecco cosa trasmetterà Canale 5

Nunzio Stancampiano ci prova con Camila Giorgi ma lei gli da palo all’Isola dei famosi 2025: “Non è il mio tipo”

Successivamente, in confessionale Nunzio Stancampiano ha confessato non solo di provare interesse per Camila Giorgi ma anche che secondo lui lei è interessata: “Se quando guardi una donna lei diventa nervosa, si tocca i capelli e ride significa che qualcosa c’è. Un pizzico di queste cose riesco a coglierle” Di tutt’altro avviso invece è Camila Giorgi. “Non è il mio prototipo di uomo” ha sentenziato l’ex tennista, aggiungendo tutti i motivi per cui non può sorgere qualcosa tra di loro: è il contrario dei suoi gusti, è troppo piccolo (lui ha 22 anni e lei 33), ed a lei piace l’uomo maturo e protettivo che dice le cose in faccia. Insomma, per il momento Nunzio Stancampiano all’Isola dei famosi 2025 ha ricevuto un due di picche da Camila Giorgi, la tennista cambierà idea?