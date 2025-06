Isola dei famosi 2025, perché Antonella Mosetti non è in studio? La showgirl rompe il silenzio dopo il ritiro: "Non ho più la forza"

Isola dei famosi 2025, perché Antonella Mosetti non è in studio dopo il ritiro? Cosa prevede il regolamento

Manca poco per l’ottava puntata dell’Isola dei famosi 2025 che andrà in onda questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, sempre in prima serata su Canale5. Al timone come sempre ci sarà la conduttrice Veronica Gentili, Simona Ventura è l’opinionista ed al centro delle dinamiche ci saranno i naufraghi sia quelli ancora in gioco in Honduras che quelli in studio. Tuttavia non tutti gli ex concorrenti sono presenti in studio.

Il regolamento infatti prevede che sono i concorrenti eliminati possono essere ospiti in studio, coloro invece che hanno scelto volontariamente di abbandonare il reality, come Antonella Mosetti, hanno perso tale opportunità. Ecco spiegato dunque perché Antonella Mosetti non in studio all’Isola dei famosi 2025, la showgirl si è ritirata per motivi personali, a causa del dolore per la morte del padre e nonostante gli appelli del fratello ad essere un po’ più clementi, gli autori non le hanno concesso di essere in studio. Stessa sorte hanno avuto tutti gli naufraghi che hanno abbandonato l’Isola da Angelo Famao a Carly Tommasini passando per Camila Giorgi.

Perché Antonella Mosetti si è ritirata dall’Isola dei famosi? Torna a parlare dopo l’addio: “Ci vuole coraggio e voglia di arrivare che io non ho”

Nel frattempo, durante la puntata del reality di sopravvivenza andata in onda lunedì scorso, Antonella Mosetti ha rotto il silenzio sui social ed è tornata a parlare del suo abbandono, dei motivi che l’hanno spinta al ritiro e soprattutto ha ribadito la sua stima nei confronti di tutti i naufraghi che hanno resistito e che ormai, anche a causa della chiusura anticipata, sono alla fine del loro percorso. “Stima enorme per tutti i naufraghi che hanno fatto questo percorso con cuore e anima sereni. Io, purtroppo, avevo un dolore troppo forte, che ancora ho…ma questa è la vita! Loro hanno la possibilità di farsi strada, con coraggio e voglia di arrivare ma tale forza io non ce l’ho più.” ha scritto la Mosetti su Instagram.