Questa sera, lunedì 19 maggio, salta ufficialmente l’Isola dei Famosi 2025. Dopo le prime due puntate trasmesse di lunedì, anche oggi era previsto un nuovo appuntamento con il programma condotto da Veronica Gentili. Tuttavia, la Mediaset ha deciso di modificare la programmazione, posticipando la puntata di due giorni. Il reality tornerà dunque, mercoledì 21 maggio, alle 21 e 20 su Canale 5. Il motivo? Al suo posto, i vertici hanno voluto dare priorità allo speciale musicale “Il Volo – Tutti per uno”, grande evento del noto trio.

Lo show, condotto eccezionalmente da Antonella Clerici, vedrà la partecipazione di ospiti di grande rilievo come Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio e molti altri. In questo modo, si cercherà di contrastare il successo della fiction di Rai 1 “Gerri“, con Valentina Romani e Giulio Beranek, che sta registrando ottimi ascolti. Vale la pena mettere in risalto la presenza della Clerici su Canale 5, un evento rarissimo che potrebbe attirare la curiosità del pubblico.

Isola dei Famosi 2025, salta la puntata di lunedì 19 maggio: ecco perché

Nel frattempo, tra i naufraghi, è successo di tutto e di più. Dopo l’eliminazione di Lorenzo Tano, i concorrenti hanno infranto di nuovo il regolamento. Difatti, Ibiza Altea ha rivelato che alcuni avrebbero introdotto di nascosto un accendino sull’isola. Questa volta, però, non si sono limitati a provare ad accendere il fuoco, bensì Leonardo Brum ha provocato un vero e proprio incendio su Playa Giovani, con la produzione costretta ad intervenire. Al che, Brum ha deciso di abbandonare definitivamente il reality, seguito a ruota da Angelo Famao, che aveva già espresso il desiderio di lasciare il programma alcuni giorni fa. Di conseguenza, è stato annullato il televoto in corso.

Come se non bastasse, l’ex tennista Camilla Giorgi si è dovuta allontanare a causa di un infortunio, per poi rientrare poco dopo in gioco. Infine, anche Mirko Frezza potrebbe avere una punizione in diretta, dato che ha aiutato i giovani ad accendere il fuoco e a cucinare il pesce. Insomma, i naufraghi sono in grande difficoltà e, in poche settimane, hanno già violate diverse regole, portando ad altrettanti provvedimenti disciplinari. A questo punto, non resta che attendere per vedere cosa succederà durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2025 di mercoledì, 21 maggio.