Isola dei Famosi 2025, cosa non funziona

C’è paura in casa Mediaset. Dopo il mega flop di The Couple e gli ascolti pessimi de La Talpa si teme un altro fiasco per l’Isola dei Famosi 2025. Forse non è un’annata buona per i programmi di Canale 5 e nonostante quello dei naufraghi sia uno dei reality più amati e storici di sempre, non è detto che l’onda sfortunata non coinvolga anche la nuova edizione con Veronica Gentili. Tra i punti deboli del programma c’è senza dubbio il tempismo pessimo: a Mediaset non è bastata la lezione di Ilary Blasi, ma ha deciso di trasmettere comunque l’ennesima novità dell’anno.

Veronica Gentili, chi è?/ Dalle Iene all'Isola dei Famosi, la rivalità con Simona Ventura?

In realtà una buona mossa sarebbe stata quella di mandare in onda l’Isola dei Famosi 2025 in l’autunno, un periodo molto più favorevole per i nuovi inizi. In più, dopo una frase di insuccessi e tonfi, Mediaset avrebbe potuto aspettare ancora un po’ per far passare questo ciclo infausto dove lo share non sembra voler superare il 10%. Ma l’Isola dei Famosi 2025 partirà imperterrita il 7 maggio, senza se e senza ma con una conduzione tutta nuova e con un bel rischio a carico di Canale 5.

Massimo Galimberti, fidanzato di Veronica Gentili/ Chi è: "Un uomo fantastico. I figli..."

Isola dei Famosi 2025, i punti a favore: ecco perchè potrebbe scampare il flop

Nonostante le premesse non siano affatto buone, c’è ancora qualche speranza che le cose vadano bene, vediamo perchè. Partiamo dalla conduzione: quest’anno arriva Veronica Gentili, una delle più amate del panorama televisivo italiano, il che sarà una bella scommessa. Lei è sicura: “Sono assolutamente spaventata e consapevole, tesa e ansiosa, allo stesso tempo perfezionista ed entusiasta”, spiega al Corriere. Come sarà la conduttrice de Le Iene a gestire i naufraghi nella lotta alla sopravvivenza in Calabria? Secondo punto a favore la presenza di Simona Ventura, forse il perno attorno cui ruota tutta la curiosità de l’Isola dei Famosi 2025.

Isola dei Famosi 2025, primo flop: Mediaset ritira il primo spot con Veronica Gentili/ Cos'è successo?

La conduttrice farà il suo ritorno in grande stile in quello che per tanti anni è stato il suo programma, suo soltanto. Lei è stata quella che ha portato in alto la popolarità del reality, e già solo per questo motivo il pubblico non vede l’ora di vederla in azione insieme alla presentatrice al timone. In ultimo ma non per importanza, Pierpaolo Pretelli, inviato di quest’anno. Il fidanzato di Giulia Salemi con la quale ha appena avuto un figlio di nome Kian sarà colui che seguirà passo passo i concorrenti de l’Isola dei Famosi 2025.