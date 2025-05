Isola dei famosi 2025, Carly Tommasini crolla e scoppia a piangere: “Mi sento esclusa”

La seconda puntata dell’è pronta a tornare in onda questa sera, 12 maggio 2025 e gli argomentati affrontati saranno tanti. In appena una settimana, infatti, il reality di sopravvivenza è entrato nel vivo tra crolli, pianti, concorrenti che vogliono abbandonare e le prime violente liti. Ed a proposito di scontri ad animare le ultime ore è la lite tra la modella transgender e l’ex volto di Uomini e Donne.Andando con ordine, Carly aveva costruito un rifugio per i suoi compagni d’avventura e c’è rimasta male quando ha sentito tutte le critiche degli altri naufraghi.

Carly Tommasini è scoppiata a piangere per tutte le critiche ricevute dai compagni: “Piango perché mi aspettavo di ritrovarmi con un gruppo più coeso. Sentirmi tagliata fuori e non inclusa mi sembra una doppia ferita. Soprattutto da Spadino che mi ha nominata.” E subito dopo ha aggiunto ha confessato in lacrime di sentirsi esclusa e non capita e delusa dai suoi compagni, soprattutto da Samuele ‘Spadino’ Braghelli che l’ha nominata. Quest’ultimo e Teresanna Pugliese prima hanno cercato di consolarla ma poi l’hanno attaccata accusandola di strategia.

Questi primi giorni di Isola non siete stati per niente facili per Carly che è più volte scoppiata a piangere lamentandosi del fatto che il gruppo fosse tutt’altro che coeso ma mentre altri concorrenti hanno provato a consolarla, ‘Spadino’ e Teresanna Pugliese l’hanno attaccata. Il primo è sbottato: “Stai sempre a piangere di tutto, hai rotto i cogl**ni”, l’ex volto di Uomini e Donne, invece, l’ha accusata di essere falsa e stratega e di cercare un pretesto per attirare l’attenzione: “Hai detto che hai avuto un crollo per un tuo momento poi ci hai accusato tutti. La falsa allora sei tu in questo caso”. Clima rovente in Honduras, le due donne riusciranno ad avere un confronto e chiarirsi nella puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2025?