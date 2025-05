All’Isola dei Famosi 2025, a pochi giorni dall’avvio, imperversa l’accendino-gate e non sembra ancora giunta una definitiva conclusione del caso. Gli animi sono tesi, accuse mosse da più parti e con diversi destinatari che stanno mettendo in discussione i rapporti tra diversi naufraghi e più in generale tra le due fazioni presenti in Honduras. E’ Alessia Fabiani, in queste ore, a sembrare l’ago della bilancia; da lei sarebbe partita la denuncia di quanto commesso da Mirko e come effetto domino si è ritrovata a fare i conti con il parere contrastante di altri protagonisti. Prima Teresanna Pugliese, poi Antonella Mosetti e ora anche Patrizia Rossetti; una furente lite tra le due avrebbe reso ancora più aspro il clima all’Isola dei Famosi 2025.

Tutto parte, come anticipato, dalla scelta di Alessia Fabiani di comunicare agli autori il gesto contro le regole di Mirko per accendere il fuoco; azione che in un certo senso è stata legittimata da Teresanna Pugliese ma con una punta di veleno. “Non è giusto dal punto di vista umano, ma ha fatto bene a denunciare il falso… Ma più falso di lei però non c’è altro!”.

Alessia Fabiani, che lite con Patria Rossetti all’Isola dei Famosi 2025: “C’eri anche tu quando Mirko ha acceso il fuoco!”

I ferri corti sono ovviamente arrivati anche con Mirko che con un sonoro: “Dovevi farti i caz*i tuoi”, ha scatenato l’ira di Alessia Fabiani che si è sentita invece in dovere di mettere al corrente gli autori di quanto stesse accadendo. Arriviamo così allo scontro con Patrizia Rossetti con quest’ultima che ha letteralmente scagionato il ragazzo e dunque indignando la controparte: “Sei una bugiarda! Hai anche detto che temevi che ci mettesse nei guai e l’hai visto anche tu”. Non ci sta la conduttrice che invece risponde per le rime: “Questa non è la verità!”. Insomma, la possibilità che intervenga direttamente la produzione con dei seri provvedimenti è sempre più plausibile; almeno per ristabilire, come sottolineato anche da Mario Adinolfi, un codice di comportamento all’Isola dei Famosi 2025 che rappresenti una tutela per il futuro.