Anche se l’Isola dei Famosi 2025 non ha ancora aperto le porte al pubblico di Canale 5, il programma è già sulla bocca di tutti per quello che è successo con Veronica Gentili. Infatti, il primo spot pubblicato da Mediaset si è rivelato un vero flop ed è stato schernito da molti telespettatori. Le immagini raffiguravano la conduttrice in mezzo alla natura per ricreare il reality ma questa trovata pubblicitaria non è stata affatto apprezzata dai fan che hanno trovato Veronica Gentili “robotica” e non convincente.

“Qualcuno dica alla Gentili che non siamo sordi, non abbiamo bisogno di leggerle il labiale. Cosi parla nella vita di tutti i giorni? Non credo”, si legge sui social. Insomma, i seguaci di Canale 5 che hanno visto lo spot della futura presentatrice per Isola dei Famosi 2025 non hanno affatto visto di buon grado la sua “presentazione fredda” per un programma che richiede tutt’altro che un atteggiamento distaccato. Alcuni utenti hanno anche ipotizzato che per costruire la pubblicità Mediaset abbia utilizzato l’intelligenza artificiale. Dunque, non un buon segno.

Isola dei Famosi 2025, i commenti social contro lo spot: “Ogni cosa è una conquista…”

I fan dell’Isola dei Famosi 2025 non hanno apprezzato la pubblicità di Veronica Gentili, e Mediaset ha deciso di rifare lo spot appena dopo aver visto i commenti dei telespettatori: “Nell’isola non c’è nulla di scontato, ogni cosa è una conquista: un fuoco, un riparo, del cibo… L’Isola sta tornando!“. Queste le parole con cui è stato sostituito il promo del programma. Nonostante il piccolo intoppo, il programma inizierà a partire da giovedì 7 maggio e probabilmente andrà a sovrapporsi con le ultime puntate di The Couple, che come sappiamo potrebbe finire molto prima. Riuscirà stavolta Veronica Gentili a convincere i fan?