L'Isola dei Famosi 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata: un nuovo eliminato, Selvaggia Lucarelli in studio e sorprese per i naufraghi.

Isola dei Famosi 2025: anticipazioni puntata 16 giugno

Doppio appuntamento per l‘Isola dei Famosi 2025 che, in vista della finalissima, questa settimana, torna in onda due volte per regalare doppie emozioni ai telespettatori. La nuova puntata di questa sera, in particolare, sarà ricchissima di emozioni e colpi di scena che annuncerà sin dai primi minuti Veronica Gentili che, come sempre, accoglierà l’opinionista Simona Ventura, saluterà i naufraghi e l’inviato Pierpaolo Pretelli e darà il benvenuto all’ospite speciale della serata ovvero Selvaggia Lucarelli.

“E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell’intrattenimento che fu la prima, epica edizione dell’Isola, stasera torno a fare un’incursione nell’Isola dei Famosi di Veronica Gentili. Questa volta, però, il quasi marito me lo porto da casa, non lo trovo sul posto”, le parole della Lucarelli sui social nell’annunciare la sua partecipazione alla nuova puntata dell’Isola.

Isola dei Famosi 2025: sorprese in Honduras per i naufraghi

A poche settimane dalla finalissima dell‘Isola dei Famosi 2025, per i naufraghi in Honduras, quella di questa sera, sarà una puntata ricca di sorprese, scontri, confronti e tante emozioni. I concorrenti dell’Isola, infatti, riceveranno delle visite speciali che renderanno memorabili la puntata, ma anche l’esperienza in Honduras. Come in ogni puntata, poi, non mancheranno le sfide e i confronti.

Tra i naufraghi non mancano mai gli scontri e le discussioni, come l’ultima tra Cristina Plevani e Patrizia Rossetti a causa del riso. Inoltre, i naufraghi saranno impegnati anche nella prova ricompensa e nella prova leader. Spazio, infine, alle nomination.

Come seguire in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2025

La settima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 promette, dunque, emozioni, ma anche botta e risposta tra i naufraghi e Selvaggia Lucarelli che è pronta a commentare, in particolare, l’avventura in Honduras di Mario Adinolfi. Per non perdere neanche un minuto della nuova puntata del reality show basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30.

Con Mediaset Infinity, invece, chi la preferisce, può seguire la diretta streaming, contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successivo.