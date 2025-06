L'Isola dei Famosi 2025 torna in onda oggi, 18 giugno, con una nuova puntata che decreterà un nuovo eliminato con Cruciani e Scintilla in studio.

Isola dei Famosi 2025: anticipazioni puntata 18 giugno

Serata dedicata agli amanti del mare e dell’avventura quella di questa sera con il secondo appuntamento settimanale con l‘Isola dei Famosi 2025 che, dopo la scorsa puntata che ha avuto in studio Selvaggia Lucarelli per commentare le vicende dei naufraghi, torna in onda oggi, mercoledì 18 giugno, con una nuova ed imperdibile puntata che segna l’avvicinamento alla finalissima. Impeccabile nella sua eleganza e sempre pronta a bacchettare i naufraghi che non perdono occasione per lamentarsi, Veronica Gentili conduce una nuova puntata nel corso della quale ci sarà una nuova eliminazione che, come in ogni appuntamento, sarà commentata dall’opinionista Simona Ventura.

Dopo quella a sorpreso di Chiara Balestrieri che ha perso la sfida al televoto con Mirko Frezza e Teresanna Pugliese ha deciso di non restare sull’ultima spiaggia tornando in Italia, questa sera, un altro importante naufrago sarà eliminato ma potrà continuare la propria avventura in Honduras accettando di restare sull’ultima spiaggia. al termine della scorsa puntata, in nomination, sono finiti nuovamente Mirko Frezza e Teresanna Pugliese a cui si è aggiunta Patrizia Rossetti.

Isola dei Famosi 2025: televoto flash con i naufraghi dell’ultima spiaggia

Grandi emozioni, sfide e televoti a sorpresa sono gli ingredienti della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2025 che, questa sera, oltre che Simona Ventura, avrà due opinionisti d’eccezione. Dopo la partecipazione di Selvaggia Lucarelli nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2025, questa sera, in studio, a commentare le avventure dei naufraghi in Honduras dove tutto sarà raccontato dall’inviato Pierpaolo Pretelli, ci saranno due ospiti speciali ovvero Cruciani e Scintilla che, con i loro commenti, punzecchieranno i naufraghi.

Oltre ai vari confronti e alle varie discussioni che sono al centro di ogni puntata serale del reality, non mancheranno la prova ricompensa, la prova leader e le classiche nomination. A regalare, però, improvvise emozioni sarà il televoto flash tra i naufraghi dell’ultima spiaggia che permetterà al pubblico di scegliere chi tenere in gioco tra Ahlam El Brinis, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi a cui, probabilmente, si aggiungerà l’eliminato della serata.

Come seguire in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2025

Serata lunga e super emozionante quella che attende i fans dell’Isola dei Famosi 2025 che potranno seguire tutta la serata in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30. Come sempre, infatti, per chi preferisce la diretta streaming, Mediaset Infinity dà la possibilità di seguire la puntata contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo recuperando, nel caso, anche tutte le altre puntate.