Isola dei Famosi 2025: anticipazioni puntata 21 maggio

Dopo aver lasciato la prima serata del lunedì alla musica de Il Volo, l‘Isola dei Famosi 2025 torna in onda oggi, mercoledì 21 maggio, con la terza puntata condotta, come sempre, da Veronica Gentili che, anche oggi, in studio, sarà affiancata dall’opinionista Simona Ventura oltre che dalla presenza di parenti e amici dei concorrenti che proveranno ad infondere coraggio ai naufraghi, seriamente in difficoltà in Honduras. Anche oggi, a raccontare cos’è successo sull’Isola e a spiegare le varie prove, in primis quella leader e quella ricompensa, sarà l’inviato Pierpaolo Pretelli.

Nessuna eliminazione questa sera per la sospensione del televoto che è stato annullato dopo la scelta definitiva di Leonardo Brum e Angelo Famao di abbandonare l’Isola dopo aver provato a restare in gara nonostante le difficoltà.

Isola dei Famosi 2025: grandi cambiamenti

La terza puntata dell‘Isola dei Famosi 2025 sarà ricca di confronti dopo gli scontri avvenuti nel corso della settimana sia tra i Senatori che tra i Giovani. I gruppi sono sempre più divisi e la rivalità è sempre più evidente e, anche questa sera, i due gruppi si sfideranno per ottenere un’importante ricompensa. La puntata odierna, tuttavia, sarà ampiamente dedicata ai ritiri di Angelo Famao e Leonardo Brum, ma anche alle difficoltà dei naufraghi che si trovano ancora in Honduras.

Stanno attraversando un momento difficile sia Antonella Mosetti che Patrizia Rossetti le cui condizioni fisiche non sono al top e che potrebbero portare le due concorrenti ad alzare bandiera bianca ritirandosi ufficialmente. In studio, inoltre, ci sarà il primo eliminato dell’edizione ovvero Lorenzo Tano che è già tornato in Italia.

Come seguire in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2025

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2025, come sempre, si concluderà con le classiche nomination che comportano grandi scontri tra i naufraghi portando a galla anche vecchi rancori come accaduto nella scorsa puntata tra Loredana Cannata e Mario Adinolfi. La puntata odierna del reality show, dunque, promette scintille e può essere seguita in diretta televisiva, su canale 5, al termine di Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30.

Come per tutti i programmi Mediaset, inoltre, è possibile seguire la puntata in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile vedere anche le clip dedicate ai vari momenti dei naufraghi, ma anche rivedere le precedenti puntate.