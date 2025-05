Isola dei Famosi 2025: anticipazioni puntata 28 maggio

Con il lunedì lasciato libero a favore dell’evento “Il Volo tutti per uno”, l’Isola dei Famosi 2025 torna in onda oggi, mercoledì 28 maggio, con una quarta puntata ricca di nuovi arrivi, sfide, scontri ma anche emozioni. Veronica Gentili, dallo studio di Milano, insieme all’opinionista Simona Ventura è pronta a raccontare l’ultima settimana dei naufraghi, ma anche a bacchettarli di fronte ad eventuali lamentele come è già accaduto nelle scorse puntate durante le quali ci sono stati tanti ritiri.

Nonostante il reality sia solo alla quarta puntata, infatti, il cast è letteralmente decimato. Se Lorenzo Tano è stato eliminato dal pubblico attraverso il televoto, sono ben cinque i concorrenti che hanno alzato bandiera bianca dopo aver tentato di resistere alla fame e alle varie difficoltà dell’Isola. Sono, infatti, rientrati in Italia Leonardo Brum e Angelo Famao, Nunzio, Spadino e Antonella Mosetti. Cinque perdite importanti per il cast dell’Isola che non trova pace neanche in un’edizione che era partita con ottime premesse.

Isola dei Famosi 2025: i nuovi concorrenti e gli scontri tra naufraghi

Con cinque concorrenti volontariamente fuori dai giochi, gli autori dell’Isola dei Famosi 2025 sono stati costretti a correre ai ripari e a far partire nuovi concorrenti per l’Honduras dove questa sera cominceranno ufficialmente la loro avventura provando la mancanza di cibo e convivendo su un’isola dove mancano tutti gli agi. Ad indossare il costume da naufraghi, questa sera, saranno Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati: tutti e tre i nuovi concorrenti saranno immediatamente messi alla prova dallo spirito dell’Isola che non lascerà loro neanche il tempo di ambientarsi non concedendo sconti.

Non mancheranno, poi, gli scontri generazionali dopo quanto accaduto tra Chiara e Mario Adinolfi che sono stati i protagonisti di un acceso scontro durante il quale sono voltare parole forti. Prima delle varie prove leader e ricompensa e delle nomination, poi, Veronica Gentili svelerà il nome dell’eliminato tra Mirko Frezza, Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti.

Come seguire in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2025

Con il mare e il sole dell’Honduras sullo sfondo, la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 si preannuncia scintillante. Le scintille, infatti, non mancheranno in studio, ma anche nella Palapa dove Pierpaolo Pretelli proverà a placare gli animi dei concorrenti. Per non perdere neanche un minuto di ciò che accadrà, basterà sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. In alternativa, gli amanti della diretta streaming potranno seguire il reality collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.