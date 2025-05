Al via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show di successo condotto quest’anno da Veronica Gentili su Canale 5. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità con il ritorno di Simona Ventura che, dopo aver ricoperto il ruolo di conduttrice e naufraga, torna nelle vesti di opinionista. Una presenza che ha attirato tantissima curiosità e che potrebbe sicuramente giovare al programma che ricordiamo è stato portato al successo proprio da Super Simo. Novità anche per l’inviato in Honduras che quest’anno è Pierpaolo Petrelli, compagno di Giulia Salemi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Spazio poi al cast di concorrenti naufraghi: da Alessia Fabiani ad Antonella Mosetti passando per Cristina Plevani fino a Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. Che dire ce ne è davvero per tutti! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei Famosi 2025: tutto sulla nuova edizione del reality show

Tutto pronto per l’inizio dell‘Isola dei Famosi 2025 con cui Mediaset spera di riscattare il flop di The Couple che chiuderà ufficialmente domenica 11 maggio 2025 in netto anticipo rispetto alle previsioni. Il ritorno in tv dell’Isola è tra i più attesi dal pubblico per il debutto, alla guida di un reality show, di Veronica Gentili che, in studio, avrà accanto la signora dell’Isola ovvero Simona Ventura. Dopo aver condotto per anni il format quando veniva trasmesso dalla Rai e dopo esserne stata anche concorrente, Simona Ventura è pronta a debuttare come opinionista unica.

La squadra dei condottieri dell’Isola sarà completata dall’inviato che, da giorni si trova in Honduras insieme al resto della squadra di operatori. Tale ruolo è stato affidato a Pierpaolo Pretelli che, dopo essere stato un protagonista indiscusso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è pronto a raccontare le avventure dei naufraghi.

Isola dei Famosi 2025, cosa accadrà nella prima puntata

Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili accoglierà il pubblico per poi presentare tutti i concorrenti che si trovano già in Honduras. Come accaduto nelle precedenti edizioni, è probabile che i naufraghi comincino la loro avventura con il lancio dall’elicottero. Nel corso della serata, poi, Pierpaolo Pretelli racconterà i dettagli dei primi giorni trascorsi in Honduras e spiegherà le prime prove che i naufraghi dovranno affrontare.

La base del format, tuttavia, non cambierà rispetto al passato: tutti i concorrenti vivranno come dei veri e propri naufraghi anche se potranno contare su una piccola porzione di riso. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro di cui la metà sarà devoluta in beneficienza.

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 divisi in due gruppi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 non formeranno un’unica squadra ma saranno divisi in due gruppi: over 40 e under 40. Come svela Davide Maggio, nel Gruppo 1 si trovano i concorrenti over 40: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Paolo Vallesi.

Nel gruppo 2 formato dagli under 40, invece, ci sono: Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Samuele “Spadino” Bragelli, Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, Teresanna Pugliese, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano e Carly Tommasini.

Come seguire in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5, oggi, a partire dalle 21.30 e dalla settimana prossima il lunedì sera. Per seguire, invece, la diretta streaming basta collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili. Sul sito dell’Isola, inoltre, saranno disponibile le varie clip di ciò che avverrà in Honduras.