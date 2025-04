L’Isola dei Famosi 2025 non è ancora iniziata ma già riesce a far parlare di sé. In queste ore, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato un retroscena scottante sul servizio fotografico ufficiale del reality, con due futuri naufraghi che sarebbero quasi arrivati alle mani. Insomma, l’Isola dei famosi si accende con lo scoop dell’esperta, che riporta a chiare lettere quanto accaduto. “Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola: ‘Mi hai rubato l’inquadratura!’”, le parole affidate ad X della Marzano, la quale fa capire che la lite tra i due concorrenti sarebbe scoppiata per motivi davvero futili.

Veronica Gentili infiamma l'Isola dei Famosi 2025/ Con il primo promo fa dimenticare Ilary Blasi

Stando a quanto filtra, inoltre, i due naufraghi si sarebbero presi di mira reciprocamente durante il servizio, forse per eccessive mania di protagonismo ed evidentemente per scarsa alchimia. Fatto sta che ad un certo punto la tensione avrebbe preso il sopravvento e la discussione sarebbe quasi degenerata.

Isola dei famosi 2025, scoppia la tensione durante il servizio fotografico: il retroscena dell’esperta

Grazie all’intervento dello staff dell’Isola dei famosi e al fotografo, la lite tra i futuri naufraghi sarebbe poi rientrata. “Pare che dietro le quinte dell’ultimo posato ufficiale dell’Isola dei Famosi, si sia sfiorato il dramma. Durante lo shooting, i toni si sono alzati tra due futuri naufraghi colpevoli a vicenda di essersi ‘messi troppo al centro’ dell’inquadratura. Incominciamo bene”, scrive ancora Deianira Marzano.

Gilles Rocca choc: "Isola dei Famosi? Gli autori strumentalizzano tutto"/ "Esperienza molto brutta"

Insomma, la curiosità del pubblico è alle stelle dopo la clamorosa indiscrezione. Soprattutto ci si interroga su chi potrebbero essere i protagonisti di questo velenoso siparietto. Di sicuro l’Isola dei Famosi 2025 sta già facendo parlare di sé e questo, da un certo punto di vista, può non essere un male. Veronica Gentili e i suoi concorrenti, ricordiamo, dovrebbero aprire i battenti il prossimo 7 maggio.