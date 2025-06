Roberta, la mamma di Chiara Balistreri tuona contro Jasmin all’Isola dei famosi 2025

Non esulta per la squalifica di Jasmin Salvati, ma in fin dei conti sembra essere soddisfatta. Parliamo di Roberta, la mamma di Chiara Balistreri, che dopo l’ultimo scontro al veleno che ha coinvolto la figlia all’Isola dei Famosi ha deciso di prendere una posizione molto netta nei confronti di Jasmin Salbati. “Dire che una donna usa il suo passato di violenza per arrivare ad essere un personaggio pubblico, mi ha disgustata e indignata molto”, ha detto senza mezzi termini la mamma di Chiara in un passaggio sul sito Lollo Magazine.

Isola dei Famosi 2025 in crisi: cambio di palinsesto e svolta nella programmazione/ La strategia di Mediaset

Parlando del trattamento che Jasmin ha riservato alla figlia nella scorsa puntata, mamma Roberta non si dice sorpresa dei provvedimenti presi nei suoi confronti da parte degli autori e della produzione. Di sicuro non si aspettava una squalifica: “Non volevo assolutamente che ci fosse una squalifica e non l’ho mai detto. Un provvedimento sì…”, le parole di mamma Roberta.

Quanti chili hanno perso i naufraghi all'Isola dei Famosi 2025?/ Il peso attuale dei concorrenti

Chiara Balistreri, la mamma Roberta corre in sua difesa e attacca Jasmin Salvati: “Non volevo fosse espulsa…”

La squalifica di Jasmin Salvati, dunque, non la scalfisce più di tanto. Mamma Roberta ribadisce la sua posizione sulla vicenda: “Non volevo che venisse squalificata, volevo un provvedimento ed è arrivato”. Ciò che sembra infastidire veramente la mamma di Chiara Balistreri è la poca solidarietà femminile. “La poca solidarietà femminile, purtroppo, esiste veramente”, ha commentato ancora.

Parole di encomio invece per Simona Ventura che durante il programma aveva preso una posizione molto chiara in merito, sostenendo sostanzialmente che chiunque è pronto a mettere fiocchi e rossi e scendere in piazza per le donne, ma nessuno – o quasi – crede davvero in ciò che fa.

Paolo Vallesi choc all'Isola dei Famosi: "Sono stato bullizzato"/ "Ero solo, non riuscivo più a relazionarmi"