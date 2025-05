Isola dei Famosi 2025, scoppia il caos: Mediaset ha paura di una cosa

Questa Isola dei Famosi 2025 ci fa soffrire fino alla fine, dato che sebbene il reality non sia ancora cominciato, ogni giorno ci sono colpi di scena totalmente inaspettati. Non si fa altro che parlare del programma, in particolare della conduzione di Veronica Gentili, dell’opinionista Simona Ventura e dei concorrenti, sperando che si stia formando un cast con dinamiche interessanti. Ormai conosciamo tutti i nomi dei naufraghi e manca solo una cosa da fare: sedersi sul divano e aspettare il 7 maggio per il taglio del nastro.

Ad ogni modo, i problemi sono sempre dietro l’angolo. A svelare cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi 2025 è Alberto Dandolo su Oggi, che ha svelato un retroscena durissimo per i vertici Mediaset, i quali avrebbero storto il naso dopo essere venuti a conoscenza della partecipazione al reality di una nota VIP. Infatti, Pier Silvio Berlusconi aveva lottato con le unghie e con i denti per abbassare l’asticella trash nei programmi dell’Azienda, ma stavolta l’inserimento di una showgirl nel cast potrebbe davvero rovinare i piani iniziali. Di chi si tratta? Scopriamo subito chi è la concorrente che potrebbe mettere a repentaglio le sorti de L’Isola dei Famosi 2025.

Isola dei Famosi 2025, nuova concorrente fa rischiare deriva gossippara? I possibili litigi con Simona Ventura

“Tra i concorrenti in gara ci sarà anche la showgirl Antonella Mosetti, già reginetta dei reality e ora star della discussa piattaforma Onlyfans“, fa sapere Alberto Dandolo su Oggi, dando dunque un’informazione completamente inaspettata. Davvero la Mosetti sarà una nuova naufraga? Il giornalista continua: “Si mormora che i vertici Mediaset abbiano inizialmente storto il naso nell’apprendere della sua partecipazione…La deriva gossippara è dietro l’angolo…”. La paura sarebbe quindi quella di sminuire l’importanza del reality e farlo passare come qualcosa di troppo leggero, ma non solo.

Si ha paura anche di uno scontro velenoso tra Simona Ventura e Antonella Mosetti, dato che quest’ultima aveva avuto una frequentazione segreta con Stefano Bettarini. Ma non finisce qui! I gossip sono sempre di più: Antonella Mosetti sembrava essere eccessivamente interessata al figlio della Ventura, anche se successivamente aveva smentito tutto su Instagram: “Lo scorso anno si mormorò di un flirt, smentito dalla showgirl, con Niccolò Bettarini primogenito della conduttrice e dell’ex calciatore…“. Che dire, si punzecchieranno durante l’Isola dei Famosi 2025?