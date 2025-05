Tensioni alle stelle all’Isola dei Famosi 2025. Cosa sta succedendo? Nonostante siano passati pochi giorni dall’inizio del reality, tra i naufraghi sono nati già i primi scontri. Non solo, alcuni dei concorrenti sembrano aver perso già la lucidità e la pazienza, arrivando a ritirarsi. Angelo Famao, infatti, aveva scelto di abbandonare il programma poiché stanco di vivere in determinate condizioni, salvo poi cambiare idea e chiedere di tornare. Nel frattempo, i suoi compagni d’avventura si sono già beccati il primo provvedimento disciplinare, dopo essere stato sorpresi ad accendere il fuoco con un accendino.

Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese vicina all'abbandono?/ "Non ho più equilibrio mentale"

Da allora, tra i concorrenti si sono scatenate diverse liti. In particolare, Teresanna Pugliese si era opposta al gruppo, irritandosi ancora di più dopo aver saputo della sanzione. Da lì, l’ex tronista di Uomini e Donne ha litigato con il leader Spadino, al quale, però, si è successivamente unita per scagliarsi contro un’altra naufraga: Carly Tommasini. Quest’ultima, infatti, nella breve permanenza all’Isola, ha già avuto diversi crolli, lamentandosi di non essere riuscita ad integrarsi nel gruppo.

Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese sbotta contro gli altri naufraghi/ L'"accendino-gate" scatena caos

Teresanna Pugliese contro Carly Tommasini all’Isola dei Famosi 2025: la lite

Nei primi giorni di permanenza all’Isola dei Famosi 2025, Carly è scoppiata più volte in lacrime, confessando di sentirsi esclusa dal gruppo. La modella, infatti, sembra avere difficoltà a legare con gli altri naufraghi, finendo spesso per isolarsi e vivere momenti di forte crisi. Le sue reazioni plateali, però, non hanno convinto tutti. Teresanna, in particolare, ha messo in dubbio la sincerità di Carly, accusandola di esagerare di proposito per avere delle clip in puntata. Da lì, tra le due è scoppiata una lite dai toni piuttosto accesi.

Teresanna Pugliese: "Non sono una cattiva madre perché sono all'Isola dei Famosi!"/ "Perché ho accettato"

“Io non ti conosco abbastanza per sapere che questo è il tuo modo“, ha detto l’ex tronista. “Te l’ho detto venti volte, ti ho detto di darmi il mio tempo. Io poi venivo col sorriso e ti parlavo“, ha replicato Carly. “Però tu prima non hai fatto questo, non conosco le tue reazioni. Adesso lo so e mi comporterò di conseguenza. Ma non mi piace il fatto che possa passare che l’abbiamo estraniata o altro, perché non è così“, ha esclamato Teresanna. Al che, la compagna ha replicato: “Non ho detto questo, anzi sono stata io stessa a tagliarmi fuori, non girare la frittata“.