Isola dei Famosi 2025: chi ha violato il regolamento

L’Isola dei Famosi 2025, partita con ottime premesse e un cast che prometteva sorpresa prima ancora della partenza per l’Honduras, rischia di trasformarsi in una polveriera. Oltre ai ritiri, ritorni in gioco e nuovi ritiri, gli autori sono alle prese con varie violazioni del regolamento. Dopo la scelta di Angelo Famao e Leonardo Brum di abbandonare definitivamente il reality, sull’Isola, è scoppiato un nuovo caso. A scatenarlo è stato Mirko Frezza che, pensando di aiutare i compagni, ha pensato bene di violare ancora una volta il regolamento.

Milano, presunto 13enne accoltellato da pusher: è grave/ Spacciatore gli uccide il cane dopo lite furibonda

L’Isola dei Famosi 2025 prevede una serie di regole che tutti i naufraghi devono rispettare. Non tutti, però, sono così ligi nel farlo. Dopo aver acceso il fuoco usando l’accendino, Mirko che si è poi assunto tutte le responsabilità, ha commetto un altro gesto non previsto dal regolamento.

Isola dei Famosi 2025: cosa ha fatto Mirko Frezza

Sin dalla prima puntata, i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 sono stati divisi in due gruppi: i Senatori di cui fanno parte i naufraghi più adulti e i Giovani. Regola fondamentale decisa dallo Spirito dell’Isola è quella che i due gruppi non debbano scambiarsi oggetti. Mirko Frezza, però, vedendo in difficoltà i compagni più giovani, ha pensato di aiutarli ad accendere il fuoco.

Million Day, numeri vincenti di oggi 17 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Una violazione che non è passata inosservata allo Spirito dell’Isola che ha deciso di intervenire immediatamente. Per evitare provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri naufraghi, Mirko ha ammesso di averlo fatto spinto dal desiderio di aiutare i più giovani in evidente difficoltà. Tuttavia, all’Isola, il buonismo non sempre viene ripagato e Mirko, consapevole di aver commesso un errore, ha esortato i compagni a nominarlo nella prossima puntata. Nonostante tutto, però, il clima, in Honduras, resta piuttosto teso. Le discussioni sono all’ordine del giorno e, nonostante siano trascorsi pochi giorni, i naufraghi danno già segni di stanchezza.

Partorisce figlio in bagno e lo getta nel wc: trovato in un tombino/ Orrore a Roma, 29enne arrestata