Sta per ricominciare l’Isola dei Famosi 2025 e tante sono le novità di quest’anno. Prima fra tutte il grande ritorno di Simona Ventura, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato essere la nuova e unica opinionista del programma. Una gioia per il pubblico che dopo tanti anni la rivede nel suo programma di successo, dato che per diversi anni aveva condotto il celebre reality di Mediaset. Al suo posto stavolta ci sarà Veronica Gentili, la quale è stata parecchio criticata per il suo spot poco convincente andato in onda su Canale 5.

Molti fan del programma, però, stanno già sperando di rivederla al timone del programma dato che rivedere la sua foto dietro al logo de L’Isola dei Famosi 2025 fa emozionare di gran lunga in fan desiderosi di un tuffo nel passato. Ma le scelte di Mediaset sono altre e bisogna accettarlo. Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla conduzione, andiamo a scoprire chi sono i nuovi concorrenti, svelati piano piano da diversi siti web. La prima sarà Teresanna Pugliese, una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Con lei farà parte del cast anche Antonella Mosetti, finalmente di nuovo sul piccolo schermo.

L’Isola dei Famosi 2025, cast, inviato Pierpaolo Petrelli e data di inizio

Tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025 ritroveremo anche Cristina Plevani, ex vincitrice del Grande Fratello e amatissima dal pubblico. E ancora, tornerà Mirko Frezza insieme a Omar Fantini. Tra il cast anche Camilla Giorgi, grande sportiva con Loredana Cannata, attrice che aveva partecipato anche a Ballando con le Stelle. Spuntano anche altri due nomi, quello di Angelo Famao e del cantante Paolo Ballesi. In ultimo ma non per importanza, Chiara Balestrieri che spesso ha parlato del suo percorso da vittima di stalking.

Passiamo ora alla domanda delle domande: quando inizia l’Isola dei Famosi 2025? C’è una data: il programma condotto da Veronica Gentili inizierà mercoledì 7 maggio e come al solito andrà in onda su Canale 5. La curiosità è tutta intorno alla nuova conduttrice del programma, che sarà affiancata da Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi e da poco diventato papà del suo secondo figlio. Pronti a questa nuova avventura alle Honduras? Spot poco convincente a parte, potrebbe essere l’annata giusta per risollevare le sorti del programma.