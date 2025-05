Prime tensioni all’Isola dei Famosi 2025. La nuova edizione del reality di Canale 5 è iniziata solo da pochi giorni, ma alcuni naufraghi hanno già infranto il regolamento. In particolare, uno dei concorrenti, non riuscendo ad accendere il fuoco, ha tirato fuori un accendino, violando così una delle regole fondamentali del programma. Si tratta ovviamente di un’infrazione molto grave, tanto che la produzione è intervenuta immediatamente, sequestrando l’accendo e spegnendo prontamente il fuoco.

Ma, le sanzioni potrebbero non fermarsi qui. Difatti, è probabile che venga preso un ulteriore provvedimento disciplinare nella prossima puntata dell’Isola, con tanto di rimprovero di Veronica Gentili. L’atteggiamento dei naufraghi ha irritato anche Teresanna Pugliese, uno dei personaggi più chiacchierati di quest’edizione. Fin dai primi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha deluso le aspettative, facendo emergere il suo carattere deciso e diretto. Difatti, prima, si è scontrata con il leader del gruppo Spadino e, successivamente, ha preso posizione contro chi ha volato il regolamento.

Teresanna Pugliese scatena il caos all’Isola dei Famosi 2025: cos’è successo

Nel daytime dell’Isola dei Famosi 2025 andato in onda giovedì, 8 maggio, è stato mostrato l'”accendino-gate“. I concorrenti, infatti, dopo aver trovato un accendino, hanno deciso di utilizzarlo per innescare il fuoco. Al che, Teresanna Pugliese si è subito mostrata contraria, urlando contro di loro. “Li ho lasciati fare, ma non ero d’accordo ad accendere il fuoco, perché sapevo che per il vento, per la posizione e per il modo in cui lo stavano facendo, diventava solo pericoloso e ce l’avrebbero spento”, ha detto l’influencer durante un confessionale.

Da lì a poco, infatti, è intervenuta la produzione per ritirare l’accendino e spegnere il fuoco, dato che è stato violato il regolamento. “Io lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo“, ha esclamato a quel punto Teresanna. Non solo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è anche scagliata contro Spadino, accusandolo di non essere all’altezza del ruolo di leader e di non saper gestire il gruppo. Insomma, l’avventura di Teresanna all’Isola è appena iniziata, ma sembra promettere già grandi dinamiche e colpi di scena.