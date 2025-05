L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata solo da pochi giorni, ma le tensioni tra i naufraghi sembra essere già più accese che mai. Nella prima settimana di sopravvivenza, i concorrenti hanno già ricevuto il primo provvedimento, dopo essere stati beccati intenti ad accendere il fuoco con un accendino. Dopodiché, Angelo Famao ha deciso di ritirarsi, trovando insostenibile la vita sull’isola. Ebbene, adesso, è scoppiata una nuova discussione, durante la quale Teresanna Pugliese sembra aver perso completamente la pazienza, al punto da essere già arrivata al limite.

Cos’è successo esattamente? Tutto è partito dalla naufraga Carly Tommasini, che sta attraversando una profonda crisi. La giovane, infatti, ha spiegato di sentirsi esclusa dal gruppo, arrivando persino a piangere per la situazione creatasi con i suoi compagni d’avventura. Ebbene, mentre alcuni hanno cercato di consolarla, altri hanno messo in dubbio la sua sincerità. In particolare, Nunzio Stancampiano, Spadino e Teresanna l’hanno accusata di fingere solo per attirare l’attenzione e ottenere clip in puntata. “Stai sempre a piangere di tutto! Hai rotto i cogl**ni!”, le ha detto Spadino.

Carly Tommasini sotto accusa: Teresanna sbotta all’Isola dei Famosi 2025

Dopodiché, è intervenuta anche Teresanna Pugliese. L’ex tronista di Uomini e Donne non sembra provare affatto simpatia per Carly, sostenendo che ingigantisca ogni minima questione. Dopo aver discusso con la compagna, Teresanna si è poi sfogata in un confessionale, dicendo: “La sopravvivenza è anche equilibrio mentale, ma io ad oggi non ho più equilibrio mentale“. Insomma, a soli pochi giorni dal suo sbarco sull’Isola, l’influencer pare aver già superato il limite, perdendo la sua lucidità mentale.

Non solo, l’ex corteggiatrice si è anche scontrata con Spadino e il resto dei naufraghi a causa dell'”accendino-gate”, non riuscendo a trovare una grande complicità con il resto del gruppo. Addirittura, c’è chi pensa che voglia già abbandonare il reality, considerando la stanchezza mentale che pare provare dopo solo pochi giorni di programma. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi per scoprire come si evolverà il percorso di Teresanna nel reality condotto da Veronica Gentili.