Isola dei Famosi 2025 in bilico? A quanto pare sembra di sì, dato che ben tre concorrenti hanno espresso il desiderio di ritirarsi, stanchi di stare alle Honduras per la fatica che essere naufraghi richiede. Pare che il cast di quest’anno sia particolarmente debole e che pochi siano i VIP resistenti alle dure prove che prevedono il programma. Ma di chi si tratta? I concorrenti che vorrebbero lasciare il programma sono Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti e Spadino, i quali sentono di non essere più adatti a stare lì.

Sono passate solo due settimane da quando è iniziata l’Isola dei Famosi 2025 e già alcuni sentono la mancanza della propria casa. La prima a sbottare è stata Patrizia Rossetti che ha detto di sentirsi stanca di stare lì: “Sì, ma che rottura di pall3. Sono dieci giorni che vado avanti così, non ne posso più. Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza”. La showgirl ed ex concorrente de La Fattoria ha poi continuato dicendo di sentirsi impotente e di non riuscire a fare nulla, ma la cosa più grave è stata la frase sul reality: “Mi manca il feeling con quest’isola“.

Antonella Mosetti e Spadino pronti a lasciare l’Isola dei Famosi 2025?

Antonella Mosetti, invece, ha minacciato di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025 dal terzo giorno in cui è approdata alle Honduras. La donna continua infatti a dire che le viene da piangere e che non ce la fa più. Non solo, la showgirl ha anche dichiarato di aver paura di ammalarsi, convincendosi che alla sua età sia giusto anche accettare di essere deboli. Reality a rischio anche per il possibile abbandono di Spadino, uno dei concorrenti di punta di questa edizione: “Spesso mi sono sentito di pensare: ‘Ma chi me l’ha fatto fare?’. Mi succede spesso”, ha detto il ragazzo, lamentandosi di non dormire bene la notte e di essere vittima della fame, che gioca brutti scherzi.