Tre naufraghi lasciano l'isolamento dell'Isola dei Famosi 2025 per affrontare una prova inaspettata e anche commovente: cos'è successo

Per gli ultimi giorni all’Isola dei Famosi 2025, lo Spirito dell’Isola ha deciso di assegnare ai finalisti un compito diverso dal solito. Per la nuova prova ricompensa, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani sono stati chiamati a lasciare la Playa e portare con sé i proprio sacchi vuoti per recarsi in un posto mai visto prima. Sono così approdati a East End, un piccolo villaggio honduregno abitato da una comunità che li ha accolti con gioia e con una caccia al tesoro, volta a trovare del materiale da scuola da portare ad un gruppo di bambini del luogo.

La caccia al tesoro ha avuto inizio proprio con l’incontro, per i tre naufraghi, con la scolaresca di bambini, che li ha accolti con gioia. Un momento che ha fatto commuovere Loredana, Omar e Cristina. “L’incontro con la scolaresca è stato bellissimo, emozionante. Ci hanno accolto salutandoci”, ha ammesso Cannata in confessionale.

Cristina Plevani commossa per la prova all’Isola dei Famosi 2025: “Il momento più bello di tutti”

Il trio di finalisti, indizio dopo indizio, è riuscito a trovare il materiale di cartoleria da donare ai bambini, che sono stati felicissimi del loro ritorno. “È stata un’emozione meravigliosa”, hanno ammesso i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025. Plevani, in particolare, è stata particolarmente toccata dal momento, al punto da definire la prova il momento, per lei, migliore di tutta l’edizione: “È stata l’esperienza più bella in assoluto. – ha esordito alle telecamere dell’Isola – La gioia degli altri, alla fine, è la tua gioia. Quando doni il sorriso a qualcuno. E oggi noi l’abbiamo donato a questi bambini. Grazie Isola e grazie Spirito dell’Isola”. D’altronde, è stata anche la prima volta che, ufficialmente, i tre hanno abbandonato l’isolamento per entrare in contatto con altre persone esterne al gioco.

