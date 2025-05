Anche l’Isola dei Famosi 2025 pare essere vittima di quella maledizione che ha colpito Mediaset quest’anno. Dopo il Grande Fratello, infatti, gli ascolti si sono fatti bassissimi senza speranza di recupero nemmeno con le strategie continue degli autori. Ultima notizia segno di un reality che sta crollando a picco è quella di Antonella Mosetti, che a sua volta si è ritirata sofferente per la voglia di tornare alla sua vita normale.

Ma non finisce qui, nell’attesa dei nuovi rientri, si unisce alla lunga lista dei ritiri anche un altro naufrago. L’indiscrezione è stata lanciata da Gabriele Parpiglia, il quale ha dichiarato che il prossimo ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2025 sarà Mirko Frezza. Ormai da diversi giorni si vociferava qualcosa sulla sua uscita di scena dal reality. Anche nell’ultima diretta il concorrente aveva espresso il desiderio di andare via, ma Veronica Gentili aveva provato a convincerlo insieme a Simona Ventura dandogli la forza di continuare la sua avventura alle Honduras.

Isola dei Famosi 2025, Mirko Frezza fuori dal reality?

L’Isola dei Famosi 2025 non è partita con il piede giusto e questo è ormai risaputo. Antonella Mosetti, che era una delle concorrenti nella quale il pubblico aveva riposto più speranze, ha deciso di andarsene dopo la diretta. Infatti, i profili social del programma avevano annunciato il ritiro della showgirl proprio in seguito alla puntata. La donna aveva ormai espresso da tempo la sua difficoltà nel restare alle Honduras, ancora sofferente per la morte di suo padre. Resasi conto che l’Isola dei Famosi 2025 non è stata una valida soluzione per affrontare il lutto, ha deciso di lasciare il programma e a tornare alla sua vita di sempre. E nonostante al momento si siano riaperti i casting per i nuovi concorrenti, pare che questo non basterà per far ripartire il programma. Altro flop?