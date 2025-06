La quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 ha regalato un momento di grande emozione. Difatti, Chiara Balistreri ha ricevuto in diretta la notizia che il suo ex compagno è stato condannato a sei anni e tre mesi di carcere per maltrattamenti e aggressioni. Una sentenza che arriva al termine di un lungo processo durato ben tre anni, durante i quali Chiara ha lottato con coraggio per ottenere giustizia. In lacrime, la naufraga ha ringraziato per aver finalmente ricevuto questa notizia. “Voglio dire a tutte le donne che mi ascoltano che denunciare è possibile e che la giustizia può arrivare, anche se sembra lontana“, ha dichiarato scossa.

Veronica Gentili conduttrice del Grande Fratello al posto di Signorini?/ Lei si sbilancia: "Cosa farò in TV"

Ricordiamo che Chiara è finita in una relazione tossica quando era ancora molto giovane. Difatti, aveva solo 15 anni quando ha conosciuto l’ex fidanzato, iniziando un legame fatto di violenza e manipolazione. Lo scorso anno è finita al centro dell’attenzione dopo aver raccontato la sua storia su TikTok, denunciando la giustizia che non era stata in grado di proteggerla, lasciando il suo ex ancora libero. Oggi, però, le cose sono cambiate, con una sentenza che ha finalmente messo l’uomo dietro le sbarre.

Perchè Veronica Gentili è senza voce all’Isola dei Famosi 2025?/ La confessione in diretta: “Sto messa male!”

Veronica Gentili emozionata per Chiara Balistreri: la dedica social

La storia di Chiara Balistreri ha commosso profondamente la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili. Quest’ultima, oltre ad esprimere la propria vicinanza per la naufraga in diretta, le ha poi voluto dedicare un post su Instagram, scrivendo delle parole molto emozionanti. “Chiara è una sopravvissuta. Quando aveva solo 15 anni, è finita in una ragnatela di dipendenza, violenza e manipolazione psicologica. Chiara è giovanissima, ma ha capito che se non avesse trovato la forza, la malattia di quel rapporto avrebbe finito per ucciderla“, ha scritto.

Ascolti Tv mercoledì 28 maggio 2025: disastro per Isola dei Famosi/ Calo drastico del reality: i dati

Dopodiché, Veronica ha voluto ringraziare Chiara per il coraggio dimostrato nel raccontare pubblicamente la sua storia. Un gesto che, secondo lei, ha un valore enorme perché può aiutare tante altre donne che si sono trovate, o si trovano ancora, in situazioni simili a sentirsi meno sole e a trovare la forza di reagire. “Ha scelto di mostrare che è possibile salvarsi e può tornare ad essere felici. E poi, per sfatare tutti quei cliché che nel combattere la violenza di genere vorrebbero contrapporre uomini e donne, Chiara ricorda di non odiare gli uomini, lei ce l’ha con quell’uomo e quelli come lui“, ha poi aggiunto la conduttrice.