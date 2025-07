L'Isola dei Famosi 2026 si farà o ci sarà uno stop per il reality di Canale 5? Ecco le anticipazioni sulla prossima edizione

L’Isola dei Famosi tornerà nel 2026 o la finale di questa sera metterà fine, almeno per un po’, al reality di Canale 5? È questa la domanda che nasce a poche ore dalla conclusione di un’edizione che non purtroppo riscosso grande successo. Una situazione, d’altronde, non del tutto nuova per il reality, che già lo scorso anno aveva chiuso i battenti con ascolti per nulla convincenti. Il che ha portato Mediaset a cambiare sia opinionisti che conduttrice, e al posto di Vladimir Luxuria è allora arrivata Veronica Gentili.

La sua conduzione è stata molto spigliata e sicuramente differente da quella a cui siamo stati abituati in passato: Gentili ha dato un nuovo spessore allo show, a discapito di un’ironia più popolare. E se la conduttrice ha in realtà suscitato grandi apprezzamenti da parte del pubblico di Canale 5, è vero anche che gli ascolti non l’hanno premiata.

L’Isola dei Famosi 2026 si farà? I dubbi sul ritorno e cosa dovrebbe cambiare

Dopo un buon esordio, gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2025 hanno cominciato a calare progressivamente, tanto che molti hanno parlato di flop per il reality di Canale 5. Al momento, non ci sono conferme sul suo ritorno nel 2026 anche se, gli indizi a nostra disposizione ad oggi, lasciano intendere che è probabile che lo show vada in pausa, almeno per un anno, lasciando spazio ad altri ‘colleghi’ reality. Si è parlato di un’edizione ancor più lunga del Grande Fratello, o di un nuovo format pre-estivo che vada a prendere il posto dell’Isola. Fatto sta che, qualora L’Isola dei Famosi 2026 dovesse andare in onda, serviranno forti cambiamenti, a partire dal format, ma soprattutto un cast forte, all’altezza della prima serata di Canale 5. Se ciò non accadrà, difficilmente il prossimo anno si volerà in Honduras.