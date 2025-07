Isola dei Famosi 2026, Veronica Gentili fatta fuori? Chi ci sarà alla conduzione? Giornalista lancia l'indiscrezione bomba: "Non è detto sia lei"

Veronica Gentili non sarà la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2026? Giornalista insinua il dubbio

Non è stata un’edizione particolarmente brillante in termini di ascolti l’ultima dell’Isola dei famosi. Con n media intorno all’11% di share a puntata e picchi anche al di sotto del 9% la finale andata in onda il 2 luglio è stata la meno vista di sempre con un totale di 1.831.000 spettatori, pari al 15.37%. Nonostante tutto, però, durante la Presentazione Palinsesti Rai Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che l’anno prossimo tornerà in onda con una nuova edizione, la ventesima con delle modifiche. E non è chiaro se tra le modifiche ci sarà anche il cambio di conduzione.

Teresanna Pugliese e il malore dopo L'Isola dei famosi: "Mi sono buttata sul cibo"/ "Sono stata male"

L’edizione appena conclusa dell’Isola, infatti, è stata all’insegna delle novità con un cast di grandi nomi, almeno sulla carta anche se pochi in realtà si poi in concreto contraddistinti, Simona Ventura nell’insolita veste dell’opinionista e Gentili conduttrice ma non tutto sembra confermato per l’anno prossimo. Nelle scorse ore, infatti, il giornalista Davide Maggio attraverso le sue IS ha assicurato che non è per nulla certo che Veronica Gentili sarà la conduttrice dell’Isola 2026, anzi.

Teresanna Pugliese, spuntano retroscena dall'Isola!/ "Per il bagno c'era un bidone alto, per la depilazione…"

Isola dei Famosi 2026, nuova conduttrice al posto di Veronica Gentili? “Non è detto che ci sia lei”

Scendendo nel dettaglio, Davide Maggio rispondendo a degli Ask sul suo profilo Instagram ha ammesso che non è certo che la conduttrice dell’Isola sia Veronica Gentili. A domanda diretta, infatti, ha risposto: “Isola con Gentili? Non è detto, forse si, forse no.” Resta dunque da capire in caso contrario chi ci sarà alla conduzione del reality ma i pronostici sul toto-nomi sono in alto mare. È vero che gli ascolti dell’Isola 2025 sono stati deludenti ma è anche vero che la conduzione di Veronica, soprattutto nelle puntate finali è stata molto apprezzata dal pubblico che sui social ha espresso solo giudizi e commenti positivi anche per come ha gestito il bruttissimo incidente a Loredana Cannata che ha rischiato di morire rimanendo bloccata sott’acqua impigliata con i capelli.