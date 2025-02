L’Isola dei Famosi andrà in onda oppure no? Nonostante la conferma da parte di Pier Silvio Berlusconi, il futuro del reality show appare incerto e potrebbe scomparire dal palinsesto di Canale 5. Dopo anni di successi e ascolti di tutto rispetto, l’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria ha registrato un netto calo, mettendo in discussione la sostenibilità del format. Se un tempo L’Isola era una garanzia di successo, oggi si trova di fronte a uno stop improvviso.

Nello specifico, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, i Vertici Mediaset starebbero valutando la cancellazione del programma a causa dei costi elevati di produzione e il calo di interesse da parte del pubblico. Parallelamente, però, il Biscione sembra puntare su nuove strategie per riconquistare i telespettatori in prima serata puntando su format innovativi che possano riportare freschezza.

Tra le ipotesi più accreditate, quella di sostituire il reality con una nuova trasmissione: The Couple su Canale 5, un format inedito in Italia che farà il suo debutto nella prossima primavera. Come già annunciato tramite un comunicato stampa targato Mediaset, Ilary Blasi sarà al timone di questo show che metterà alla prova diverse coppie, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche tra amici, ex partner e persino rivali. L’idea è quella di proporre un reality più dinamico e moderno, in grado di conquistare un pubblico più giovane e social-oriented, elemento sempre più determinante per il successo di uno show televisivo.

Isola dei Famosi in bilico: Ilary Blasi pronta a tornare al Grande Fratello?

Oltre alla conduzione di The Couple, un’altra clamorosa indiscrezione circola negli ultimi giorni con una certa insistenza. Ilary Blasi potrebbe tornare alla guida del Grande Fratello. Dopo aver lasciato il programma nelle mani di Alfonso Signorini, l’ex lady Totti oggi verso il matrimonio con Bastian Muller, sembra pronta a riprendersi il ruolo che aveva già ricoperto con successo nelle prime due edizioni della versione VIP del reality.

Le voci su un possibile cambio alla conduzione si fanno sempre più forte, soprattutto alla luce degli ascolti altalenanti della diciottesima edizione in corso (media attuale 2.136.000 telespettatori; 16.8% di share). Al momento, da Cologno Monzese non arrivano conferme ufficiali. Le decisioni dei prossimi mesi potrebbero segnare un vero punto di svolta anche per la carriera di Alfonso Signorini.