Sarà che ormai c’è poco da raccontare di nuovo, sarà che Mediaset non sembra essere in grado di rinnovarsi, spremendo ormai fino all’esaurimento nervoso i reality show, ma anche quest’edizione de L’Isola dei Famosi si sta rivelando un flop di ascolti nonostante sia meglio della scorsa condotta da Vladimir Luxuria. Infatti Veronica Gentili, almeno sui social, è elogiata per il suo modo di condurre spigliato e per nulla buonista e impostato.

Ma come sono stati gli ascolti della puntata andata in onda ieri dopo il consueto appuntamento con Striscia? Le vicende dei naufraghi hanno interessato soltanto 1.891.000 spettatori con uno share del 15.70%. Non proprio un risultato incoraggiante dato che l’edizione si sta rivelando in calo di ascolti in maniera netta e costante. Andrà sempre peggio?

Isola dei Famosi: l’edizione di Veronica Gentili non convince il pubblico

La domanda sorge spontanea: dato che gli ascolti sono in calo costante, L’Isola dei Famosi andrà sempre peggio? Ormai il pubblico consolidato si può raccogliere in un pugno di meno di due milioni di spettatori? Il trend è negativo, basti pensare che l’anno scorso alla terza puntata Vladimir Luxuria aveva raccolto più di 2.376.000 spettatori. Ed è un peccato dato che Veronica Gentili sta facendo un ottimo lavoro dal punto di vista della conduzione.

Che il pubblico sia stufo di assistere ai reality show di Canale5? Oppure le dinamiche non piacciono? Bisogna anche considerare che nelle ultime settimane ci sono stati quattro ritiri tra cui due soltanto ieri sera dopo una strigliata della conduttrice. E chissà che nei prossimi giorni non ce ne siano altri perché la fame si fa sentire anche se ieri sera alcuni del gruppo dei Senatori non ha voluto mangiare la pasta al pomodoro onde evitare di star male di stomaco. Intanto viene da chiedersi come si comporterà Mediaset: continuerà la messa in onda fino a metà luglio come previsto oppure deciderà di concludere prima il reality show?

