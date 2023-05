Isola dei Famosi, Cecchi Paone choc “Simone mi è svenuto tra le braccia”/ “È un gioco al massacro!”

All’Isola dei Famosi è esplosa la furia di Alessandro Cecchi Paone, che non ha per nulla apprezzato una precisa scelta del programma: spezzare le coppie e portare i singoli componenti di ogni coppia ad aggregarsi alle altre tribù. Il giornalista avrebbe infatti voluto iniziare e concludere questo percorso in compagnia di Simone Antolini e, per questo motivo, ha avuto una durissima sfuriata in diretta contro tale decisione. Ad aggiungere ulteriore malumore è l’assenza del fidanzato, che stasera ha dato forfait per alcuni problemi di salute.

Cecchi Paone si ritira dall'Isola? "Coppie divise? Io e Simone o insieme o niente"/ Blasi lo zittisce!

Il giovane naufrago è ora sotto osservazione dei medici dopo aver accusato un piccolo malore, dovuto soprattutto alla stanchezza e alla fame. Ilary Blasi, nel tentativo di placare il malcontento di Cecchi Paone, invita a proseguire questa puntata con tranquillità: “Oggi gioca sereno, tanto comunque sei da solo“. Tuttavia il giornalista ha sbottato nuovamente, rivelando un particolare retroscena: “Non sono sereno, per motivi che io so. Mi è svenuto Simone tra le braccia, e questo non è un gioco, è un gioco al massacro, chiaro?“.

FIORE ARGENTO E SIMONE ANTOLINI STANNO MALE ALL'ISOLA/ Problema al minolo per lei, malore per lui

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all’Isola dei Famosi 2023: la loro storia non fatta solo di momenti top

Il duro sfogo di Alessandro Cecchi Paone è da un lato indice di malumore per la scelta dell’Isola dei Famosi 2023 di dividere le coppie, dall’altro nasconde preoccupazione per le condizioni di salute di Simone Antolini. Il giovane concorrente, in via di guarigione, è stasera assente ma potrebbe essere definitivamente recuperato in vista della prossima puntata del reality. In Honduras Alessandro e Simone hanno manifestato il grandissimo amore che li unisce, tra affettuosi baci e abbracci.

Naufraghi avvistano un "essere brillante"/ Cecchi Paone conferma: "Un omino luminoso"

La loro storia d’amore sull’isola ha vissuto di alti e bassi, tra tensioni e qualche piccolo screzio e momenti di grande complicità. Un amore litigarello ma travolgente, com’è naturale che sia per ogni coppia che si ama e si vuole bene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA