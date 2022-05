Isola Dei Famosi, chi è eliminato Laura Maddaloni e Lory Del Santo?/ I web spera in..

L’isola dei famosi 2022, chi rischia di essere eliminata tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo?

Ci siamo, si fa sempre più vicina la messa in onda della nuova puntata de L’Isola dei famosi 2022, che è prevista per la prima serata di oggi, 9 maggio 2022 su Canale 5. E nelle ore in cui si attende il verdetto della prova televoto, che verrà reso noto in diretta e che vede tra loro contrapporsi al cospetto delle votazioni del pubblico Lory Del Santo e Laura Maddaloni, si pronunciano i sondaggi web, anticipando la possibile preferenza dei telespettatori votata per il rischioeliminazione.

Cosa anticipa il sondaggio web sull’eliminazione de L’Isola dei famosi 2022

Il televoto in corso è aperto in positivo sul quesito indetto al pubblico tv “Chi vuoi salvare?” e stando al relativo sondaggio web segnalato da Biccy, a quanto pare, il pubblico si direbbe in larga parte a favore del salvataggio nel gioco de L’Isola dei famosi 2022 di Lory Del Santo.

Nel dettaglio, come trapela dal sondaggio segnalato in rete, Lory Del Santo è data come favorita al salvataggio per l’87% delle preferenze contro il 13% dei voti espressi in supporto a Laura Maddaloni. Ragion per cui, qualora si confermasse la sua messa a rischio al verdetto del televoto, Laura Maddaloni rischierebbe l’eliminazione definitiva dal reality una volta sbarcata a Playa Sgamada, isola di passaggio dove si trasferiscono gli eliminabili dal gioco. Che l’eliminabile possa rifiutarsi di proseguire il reality tra gli sgamadi, decidendo quindi di tornare in Italia? Staremo a vedere cosa accadrà.

Nel frattempo ad abitare Playa Sgamada sono i concorrenti in corsa a L’isola dei famosi 2022 Licia Nunez, Estefania Bernal e il marito di Laura Maddaloni,

